El partido de reciente creación, Redes Sociales Progresistas, vinculado a la maestra Elba Esther Gordillo, contará con tan sólo seis meses para poder hacer el trabajo electoral, una vez que de acuerdo a sus dirigentes, el Instituto Nacional Electoral (INE) dilató su trabajo, y fue en los tribunales donde se tuvo que definir su registro, ahora se buscan candidatos de la sociedad civil, así como de cuadros destacados de otros partidos políticos que hayan sido ignorados.

Christian Macip, comisionado nacional de finanzas, y delegado en Puebla, del Partido Redes Sociales Progresistas, recordó que de acuerdo a la ley, el partido tiene que ir sólo, pero además el INE les dejó muy poco tiempo para poder trabajar, pese a que habían cumplido con todos los requisitos en tiempo y forma.

Comentó que con el problema del COVID, y las dilaciones que hubo con el instituto, hay poco tiempo para trabajar, además de que la semana pasada apenas se hizo la asamblea constituyente donde se entregó al INE los documentos básicos, y mientras no salga el acta, no se puede hacer un trabajo formal.

Estimó que tendrán que esperar una semana o más para que puedan comenzar a trabajar, y eso limita el campo de acción, por lo tanto se tendrá que hacer un plan de acción rápido por medio del Consejo Político para ser muy efectivos de cómo se van a presentar, y ver si se cubren todas las candidaturas del país, pues se tendrá que ser muy eficientes.

El integrante de la dirección nacional, recordó que en Puebla, será Ramón Fernández Solana quien presida el partido, una vez que ya cuenta con el nombramiento, y se va a trabajar de manera coordinada.

Candidaturas ciudadanas

De los candidatos que presentarán para el proceso 2021, Christian Macip, indicó que se está invitando a la sociedad civil a que participe, y si no los dejaron pasar en otros partido, pues las puertas se abren,

“Si querían ser políticos y no saben, aquí los enseñamos, los capacitamos y los dejamos pasar. Se necesita querer participar y un compromiso con su localidad y su gente, y por el momento no habrá filtros, pues en el proceso de capacitación y formación se verá quién en verdad tiene ese compromiso”.

Precisó que su alianza sigue siendo con la sociedad civil, con la clase media, “Somos un proyecto de clase media, y la dirigencia lo ha señalado, queremos ser el partido de los jóvenes, de las mujeres y clase media. Un compromiso con el medio ambiente, y con la agenda de modernidad”.

Respecto al papel que jugará el magisterio en Redes Sociales, indicó que son importantes porque se trata de los educadores del país, y quienes tienen en sus manos todavía a algunos millennials, y los centenias, y habrá alianza con ellos, como coadyuvantes pero sin ser la parte más numerosa del partido, ya que no se trata de Nueva Alianza.

Un reto el 2021

El representante, expresó que se va a presentar una plataforma no enciclopédica, sino muy local, para atender la problemática de cada región, privilegiando las necesidades de la clase media, y de la sociedad civil, y que los compromisos que se hagan si sean realizables.

Respecto a la situación del estado, comentó que el problema para los gobiernos, no sólo el local, sino en el mundo, es que ya no se confía en los políticos, en partidos, pues las promesas que se hacen al calor de la campaña, en ocasiones sólo se obedece a las necesidades de los políticos y después no son realizables y la gente se enoja.

“En Puebla hay un gobierno que como en el resto del país está pasando por una necesidad presupuestaria, y tiene que hacerse más ágil, y la gente pide atención a sus necesidades básicas, por ello hay que reorientar el gasto hacia las cosas que la gente reclama".