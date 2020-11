Con la abstención de los diputados del Partido Acción Nacional, el pleno del Congreso aprobó por mayoría la nueva Ley de Regulación Económica, misma que simplificará los trámites que se realizan en las oficinas estatales y municipales y se permitirá acelerar la reactivación económica durante la pandemia.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, en su intervención sostuvo que con la nueva Ley, el gobierno está cumpliendo el derecho de los ciudadanos a tener una atención de excelencia y el ahorro de sus recursos, y cumple con la obligación de utilizar los recursos tecnológicos para facilitar la tramitología a la ciudadanía.

Advirtió que algunos sólo por decir simplemente que no, votan en abstención, sin valorar la importancia de la reforma, pero no se dan cuenta que el gobierno está cumpliendo con combatir la corrupción, pues sistemas con una gran cantidad de trámites, no generan otra cosa más que corrupción, asegurando que ese era el objetivo de los gobiernos panistas anteriores.

Biestro Medinilla señaló que con la nueva ley se da la oportunidad para responder de manera inmediata, respaldar la inversión y la reactivación económica, con lo que se facilita la instalación de empresas.

En tanto, el diputado Juan Pablo Kuri Carballo, al referirse a la iniciativa enviada por el gobernador, dijo que varios sectores serán los beneficiados: "Es momento de generar acciones encaminadas a beneficiar a todos los sectores económicos del Estado, como lo son la manufactura automotriz, textil, del vestido, electrónica, el sector de la construcción, la minería extractiva, el comercio al por mayor y al por menor, los servicios financieros y bancarios, los servicios educativos, el sector turístico, entre otros".

"Es fundamental contar con reglas claras, trámites y servicios simplificados e instituciones eficaces que permitan el mejoramiento de la regulación o del marco normativo con la finalidad de hacer que las normas sean promotoras de la legalidad y útiles para el orden público de una forma práctica y sencilla", señaló el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.

Kuri destacó que en la medida en que se haga más sencillo, rápido y accesible el cumplimiento de normas y obligaciones de las empresas, se aumentará el uso de los servicios de la autoridad; esto se traduce en crecimiento económico en el sector privado y comercio formal, recursos económicos para el gobierno, mejora la imagen gubernamental, accesibilidad de servicios, transparencia y reducción de la corrupción.

"No olvidemos que un Gobierno productivo y eficiente, es un gobierno útil; Nosotros los legisladores, como gestores y representantes de la sociedad, tenemos el deber de impulsar acciones y políticas que fomenten la reactivación económica de las empresas; a fin de propiciar las condiciones necesarias para superar la crisis económica a la que nos enfrentamos en la entidad", sostuvo el legislador.

Los beneficios

Con la ley se van a facilitar la gestión de trámites, el derecho a una buena administración y habrá nuevas definiciones una vez que se creará la Comisión Estatal, El Consejo Estatal, y el Observatorio Ciudadano.

En las nuevas instancia se podrán recibir las quejas ciudadanas, y ya no habrá la interpretación de la ley en municipios.

Consejo Estatal

A través del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria se implementará una política de mejora regulatoria y quedan incluidos los municipios.

La iniciativa de ley contempla la creación de un organismo especializado encargado de armonizar, coordinar, diseñar, desarrollar, supervisar y fomentar prácticas y herramientas para asegurar tanto la calidad de los procesos regulatorios, como una política permanente, coherente e integral de mejora regulatoria.

Es el gobierno del estado continúa regulando las tarifas de los trámites y servicios en los municipios, y para ello de acuerdo al artículo 61, donde “los Sujetos Obligados deberán presentar su Agenda Regulatoria ante la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, misma que deberá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente.”

De acuerdo a la justificación, la ley pretende normar la obligación de las autoridades locales de implementar, en el ámbito de su competencia, políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de regulaciones y la simplificación de trámites y servicios.

También busca regular la estructura y funcionamiento del Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios, a fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica de las personas; instituir la obligación de las autoridades locales de facilitar la gestión de los trámites y servicios de su competencia, a través del uso de tecnologías de la información, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria.