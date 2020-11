Durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), el periodista Enrique Núñez mostró fotografías y videos de cómo le llegó el agua a ciudadanos esta mañana en la calle Allende, colonia El Patrimonio: "Les está llegando Petróleo porque el huachicol es más clarito".

De acuerdo con Agua de Puebla, las "aguas negras" fueron el resultado de un problema en las tuberías que ya habían arreglado, sin embargo, al "echar presión" se destapó toda la suciedad que estaba dentro de las cañerías por lo que solo debían dejar que el agua se "asentara porque era tierra".

"¿Quién va a venir a lavar las cisternas, arreglar los tinacos?, ¿quién va a venir a sacar toda esa tierra que se va a asentar?, no estoy exagerando es un tema de un verdadero lodazal lo que les aventó Agua de Puebla a algunos habitantes de la zona de la colonia El Patrimonio", cuestionó Núñez.

El periodista también recalcó la deficiente atención al cliente que tiene el sistema de agua en Puebla, que por medio de chat bots y llamadas telefónicas ignoran las quejas de su servicio, "los de Agua de Puebla tendrían que trabajar muy en serio con su atención a los usuarios porque no te la están regalando, ellos están haciendo un gran negocio con el agua, no estarían acá si esto no fuera negocio", aseveró.

"Los vecinos estaban indignados y te encuentras con una pared que no te escucha porque es un robot y un teléfono que tienes que estar pegado a él durante horas para ver si te hacen caso, mientras tu cisterna se llena de lodo", finalizó.

