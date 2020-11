Para quienes buscan otras formas de entretenimiento cómodas y accesibles, la plataforma VIX CINE & TV, ofrece más de 20 mil horas de contenido, entre telenovelas, películas, series y más; todo totalmente gratis y sin necesidad de suscripción o plazos.

Importante decir que la multiplataforma de VIX CINE & TV, para disfrutar, está disponible en todas las plataformas móviles como VIX.com, Roku, Fire TV, Android TV y Apple TV.

Respecto a su programación, en noviembre, VIX sigue renovando su catálogo con películas para todos los gustos, desde las más terroríficas, hasta las mejores comedias y una que otra historia sobre la pandemia del coronavirus que también están presentes como parte de su programación.

Recomendaciones del mes

Uno de los estrenos de este mes es una mini serie que habla de cómo la pandemia del coronavirus ha cambiado drásticamente nuestras vidas, pero también trajo nuevas historias que contar. Cancelled, es el nombre de esta serie española, basada en una experiencia que muchas parejas tuvieron que atravesar este 2020, cancelar su boda.

Sin embargo, no se trata de una historia de amor arruinada, sino de una comedia con tintes dramáticos. María Albiñana, la protagonista es una actriz valenciana que además de ver parados algunos de sus proyectos laborales, tuvo que cancelar (aplazar) su boda debido al confinamiento.

Este encierro también le da un adelanto de cómo será su vida familiar, al verse obligada a pasar la cuarentena con su prometido Luke Eve (director de cine) y su suegra, lo curioso es que tanto suegra como futuro esposo no hablan español. La serie consta de diez episodios de 9 minutos cada uno. El rodaje fue realizado con un iPhone. https://www.vix.com/tv/serie/ series/cancelled

Nueva normalidad, Post pandemia es un documental original de VIX TV para quienes ya no aguantan más la cuarentena. Un vistazo único acerca de cómo se vive en diferentes partes del mundo la reapertura de restaurantes, bares, centros comerciales y más. https://www.vix.com/tv/serie/ misc/novo-normal

Para los que gustan de las comedias románticas llega Girls Just Want to Have Fun, uno de los trabajos de Sarah Jessica Parker en los 80´s. Parker interpreta a una adolescente de una escuela católica y familia conservadora, que desea entrar a un concurso de baile con una de sus mejores amigas. En el camino para lograrlo desafiará todas las reglas y preceptos de su entorno. Protagonizada por Sarah Jessica Parker y Helen Hunt acompañadas de un gran cuadro actoral. https://www.vix.com/tv/watch/ movies/girls-fun/1/1

En cine internacional se disfrutará de The Secret of Roan Inish. Una joven irlandesa se va a vivir con sus abuelos, a un pequeño pueblo costero. Ellos le cuentan todo tipo de historias familiares, que involucran unas míticas criaturas de las que Roan nunca antes había escuchado hablar. Protagonizada por Mick Lally, Eileen Colgan, John Lynch. https://www.vix.com/tv/watch/ movies/secret-roan-inish/1/1

Para reír un rato Wish Upon A Star son dos hermanas adolescentes completamente diferentes que intercambian cuerpos, gracias al deseo de Halley de vivir un día como Alexia, quien es la más popular en la escuela. Protagonizada por Katherine Heigl, Danielle Harris, Don Jeffcoat entre otros. https://www.vix.com/tv/watch/ movies/wish-upon-star/1/1

Otra opción para divertirse es Heathers. Una comedia oscura, perfecta para los fans de este género. Verónica es una de las chicas más populares de su preparatoria, pero le incomoda que una de sus amigas sea tan cruel con los demás chicos, por lo que decide confrontarla. Al hacerlo, la envenena por accidente y desata una serie de revelaciones sobre sus compañeros. Protagonizada por Winona Ryder, Christian Slater. https://www.vix.com/tv/watch/ movies/heathers/1/1

El drama presente es te mes con Going All the Way. Dos veteranos de la Guerra de Corea se reúnen en Estados Unidos. Mientras intentan recuperar sus antiguas vidas, se dan cuenta de que éstas quedaron atrás hace mucho tiempo. Protagonizada por Jeremy Davies, Ben Affleck, Rachel Weisz entre otros. https://www.vix.com/tv/watch/ movies/going-all-way/1/1

Sobre VIX

VIX es una multiplataforma generadora de contenido social con cerca de 100M de seguidores y más de 50M visitantes únicos al sitio, distribuido a través de 11 verticales temáticas en decenas de redes sociales cuyo principal valor es hacer contenido positivamente curioso.

Para los anunciantes, se ofrecen video ads premium para toda LATAM en español, inglés y portugués, así como patrocinio y producción de contenido a la medida, así como la generación de branded content y en formato brand safety.

Actualmente VIX cine & TV, ofrece más de 20 mil horas de contenido sin costo, entre series, películas y telenovelas. La app se encuentra entre los primeros lugares en la categoría de entretenimiento en español en iOS y Android, además destaca entre los canales en Español más recomendados.

La app se encuentra entre los primeros lugares en la categoría de entretenimiento en español en iOS y Android, además destaca entre los canales en Español más recomendados en ROKU a nivel Latinoamérica para disfrutar en grande solo entrando a vix.com