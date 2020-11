Si el Ayuntamiento prohíbe en Puebla las corridas de toros, Claudia Rivera advirtió que asumirá los costos políticos, pero aclaró que la decisión será colegiada.

La alcaldesa refrendó que antes de dar cualquier paso sobre la prohibición de la fiesta brava, primero analizará con su gabinete y regidores las diferentes propuestas que tiene de algunas agrupaciones de protección animal.

“Es un gobierno que cambio el modelo de gobernar con el mandato popular con la participación ciudadana y en efecto es un sector que ha manifestado estas inquietudes se estarán ya analizando y él y es administración tomará decisiones importantes de manera colegiada con todos".

Refrendó estar dispuesta a asumir el costo social y político que representará prohibir las corridas de toros.

Dijo que su gobierno arribó por el mandato popular y sin compromisos con nadie, únicamente del pueblo.

“Aquí le hemos entrado a todos los temas. No se nota, yo he dejado en claro qué costo hay si se toman decisiones por presión política o sin ella, y tiene alto costo económico y social, pero esta administración llegó sin un compromiso más que acatar mandato popular y si este es un mandato popular que nos permite ser más humanos y sensibles, bueno, adelante, tendrá que ir avanzando”.

Dijo que esos grupos ahora están en proceso de la recolección de firmas y le parece que es un movimiento genuino, la demanda también es auténtica.

"Nuestra obligación es revisarla y actuar, le he entrado a todos los temas. Yo he dejado muy claro que se necesitaba. Yo tengo constancia de qué costó representaba cuando se toman decisiones por presión política o no se toman decisiones correctas por la presión política y tienen un alto costo económico y social, la administración si en algo se ha caracterizado es que llegó sin ningún compromiso más que el de acatar el mandato popular y en esa misma línea vamos a continuar".