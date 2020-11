"Es posible la alianza aunque no vaya a ser nacional, solo en algunos estados donde se puedan reunir PAN, PRI y PRD; Morena ya se hizo alianzas de facto porque tiene de todos los partidos. PAN, PRI y PRD se van a unir para pelear por tres gubernaturas, de entradita", sentenció Enrique Núñez en la mesa de Off The Record.

Rumbo al proceso electoral de 2021, los partidos PAN, PRI y PRD decidieron sumar fuerzas en Guerrero, Sonora y San Luis Potosí, informó este miércoles el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila quien detalló que elegirán a su candidato a la gubernatura por medio de una encuesta.

"Esto es un mal juego, una burla, ¿dónde quedaron las ideologías de los partidos?, esto es una muestra del fracaso, la vejez de los principios partidarios, ¿cuál sería la fórmula para seguir compitiendo?, no lo sé, el sistema de partidos no me convence, hay gente que ha estado en cuatro o cinco partidos diferentes (...) en México no hay izquierda", opinió Luis Enrique Sánchez al respecto.

Por su parte, Gerardo "Yuca" Sánchez aseveró que él no votaría por una alianza con estos tres partidos, sin embargo recalcó que actualmente los candidatos pesan más que los partidos, por lo que el sistema de partidos tal vez debería modificarse de otra manera para evitar que las coaliciones solo busquen tener el poder.

No obstante, para Erick Becerra "tener el poder" es intrínsecamente lo único que buscan los partidos políticos: "El PRI aliado con el PAN y el PRD no me parece malo si lo que buscan los partidos es el poder, para eso viven, los partidos no buscan la mejor constitución, para eso son, para eso nacieron (...) yo sí votaría por un buen candidato que postulara Morena o el PRI, PAN y PRD, si traen un buen candidato".

En Sonora la coalición tendrá como objetivo buscar diputaciones federales, estatales y municipales, lo mismo para San Luis Potosí que además, para la gubernatura incluirá a la alianza al partido local Conciencia Popular.

¿Votarías por una alianza con partidos ideológicamente distintos?

