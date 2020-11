A poco más de cuatro meses de que se lleve a cabo el Super Bowl LV en Tampa Bay, la National Football League (NFL) reveló en sus redes sociales que el cantante The Weeknd protagonizará el show del medio tiempo.

El evento a realizarse el próximo 7 de febrero del 2021 en el Raymond James Stadium ,tendrá a los dos mejores equipos de la temporada regular de la NFL y contará con el talento del intérprete de 'Blinding Ligths' en el que se espera un show con la más alta tecnología visual.

The Weeknd se suma a la lista de famosos que han participado en el show de medio tiempo de la NFL como Shakira y Jennifer López en este 2020, Bruno Mars, U2, The Rolling Stones, Katy Perry, Madonna y Michael Jackson.

A través de sus redes sociales, el cantante canadiense, dio la noticia de que dará su show en el evento deportivo más esperado en el primer trimestre del año.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh