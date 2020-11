El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reiteró que en Puebla no habrá castigos de cárcel o sanciones económicas para quienes no usen cubre bocas, tras una reforma al Código Penal o a otros ordenamientos como la Ley de Salud en el Estado, ya que la entidad es ejemplo en el control de la pandemia del Covid-19.

A diferencia de Chihuahua en donde el pasado jueves quedaron aprobadas sanciones de cárcel y multas para los ciudadanos que no porten cubre bocas, dijo que en Puebla las cosas se asumieron con responsabilidad desde abril pues se hizo la convocatoria a las y los ciudadanos al uso de este utilitario sanitario, al confinamiento y a asumir medidas de sanidad correspondientes.

"Desde el gobierno, no de otros actores con derecho de iniciativa como los propios diputados, una figura delictiva para quien no use cubre boca, no la veo para Puebla, en Puebla el comportamiento social ha sido ejemplar, ganamos la batalla del cubre boca en Puebla porque desde el 11 de abril nos pusimos en la ruta del cubre bocas, cubre bocas y cubre bocas y en Chihuahua negaron, negaron y negaron", dijo.

En este contexto, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que su administración actúa de manera cauta y responsable, por lo que se continúa con la convocatoria a las y los ciudadanos a seguir con el "Pacto Comunitario", a efecto de que las familias se cuiden y asuman con responsabilidad las medidas sanitarias para evitar un brote de la enfermedad.

"Nosotros somos muy cautos, actuamos con mucho cuidado y disciplinados y nos van saliendo bien las cosas con la ayuda de la gente, no veo en Puebla la necesidad de una reforma legislativa para generar una figura legal delictiva para quien no use cubre boca", dijo el mandatario local.

Suman 5 mil 153 fallecidos de Covid-19

Por su parte, el secretario de salud en el estado, José Antonio Martínez García, informó que suman en Puebla 5 mil 153 personas fallecidas a causa del Covid-19, este es el resultado de los 39 mil 103 contagiados en lo que va de la pandemia.

Sin embargo, del total de muestras positivas solo hay en la entidad 605 casos activos, distribuidos en 48 municipios, de esta forma, el funcionario estatal explicó que en la Red de Servicios de Salud en el Estado hay 107 pacientes con el uso de 26 ventiladores.

Por otra parte, en el IMSS hay 131 pacientes y el uso de 30 ventiladores; en el ISSSTE hay 38 pacientes con el uso de un ventilador; en el ISSSTEP hay 38 pacientes con el uso de nueve ventiladores; en el Hospital Universitario hay cinco pacientes sin ventiladores en uso; en el Hospital Militar Regional hay cuatro pacientes con el uso de tres ventiladores; mientras que en los hospitales privados hay 52 pacientes con el uso de diez ventiladores.

Sin reporte de reos fallecidos

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que no hay, desde agosto, personas privadas de su libertad fallecidas, esto es gracias a las medidas y protocolos que se han implementado en los Centros Penitenciarios y a la pronta actuación para aislar a los enfermos al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).

Dijo que este viernes se entregan los resultados de una segunda muestra a once personas privadas de su libertad, quienes hace dos semanas salieron positivas al Covid-19, por lo que en el caso de que ya hayan sanado serán trasladados a los Centros Penitenciarios de origen.

Con respecto a los operativos, en el transporte público dijo que continúan las acciones

por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de que se garantice la sana distancia.

En este sentido, dijo que "en las últimas horas se realizaron más de 12 operativos con más de 328 supervisiones; mientras que en los establecimientos comerciales se llevaron a cabo 52 visitas de verificación más por parte de la Depris y Protección Civil", sostuvo.

Cabe señalar que, las autoridades estatales reforzarán los operativos en estas semanas, con el objetivo de que se garantice la sana distancia en los espacios públicos, para evitar un rebrote de Covid-19 en la entidad.