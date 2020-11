Se viralizó en redes sociales el hecho de que un sitio del Gobierno de México redirige a una página pornográfica.

Se trata del sitio perteneciente al Centro de información de mercados Alimentarios y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ambas pertenecientes a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

¡Qué poca, @GobiernoMX!



Les enseñaba a mis hijos los beneficios de la Agricultura en su página @asercamx y al dar clic en "México, calidad suprema" me mandó a una página porno llamada "cerdas punto com".



¡No se vale!



Les dejo el link por si no me creen: https://t.co/hnuOaYWs1Y pic.twitter.com/iMfjPG8xqv