Este domingo, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez realizó una destacada participación en el Gran Premio de Estambul, Turquía en el que obtuvo el segundo lugar, sólo por debajo del gran Lewis Hamilton.

A superb podium for @SChecoPerez - his first of 2020! 🏆#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/7eWZamwxQk