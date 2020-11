A través de su cuenta oficial de Twitter, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció a su modo el triunfo el Joe Biden en las elecciones presidenciales; sin embargo, insistió en que el proceso estuvo amañado.

“Ganó porque las elecciones estaban amañadas”, publicó en su red social en la que afirmó que la “izquierda radical” contrató a una empresa para contar los votos.

En dicho mensaje, Trump acusó que su competidor por la Casa Blanca había obtenido ventaja gracias a "noticias falsas".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!