Líderes de Redes Sociales Progresistas (RSP) llamaron a los jóvenes poblanos a “tomar el poder, tocar puertas, corazones y conciencias”, para “construir las rutas” que eviten que el país regrese al pasado, en el acto en que el dirigente del Comité Nacional de Jóvenes, Michel Vázquez Tirado, tomó protesta a los coordinadores y delegados en Puebla.

En una intervención virtual, Fernando González Sánchez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), dijo que el pasado quedó sepultado en 2018 y convocó a la nueva generación a evitar los pasos hacia atrás en el país y en Puebla.

“Que toquen puertas, si es necesario, que toquen corazones y que toquen vidas, porque es la única manera de cambiar y es la única manera de ser distintos. No podemos regresar al pasado, no permitan ustedes el regreso al pasado”, pidió González Sánchez.

Con cumplimiento de los protocolos sanitarios, este sábado se realizó la toma de protesta de los Comités Municipales de Jóvenes de RSP en el estado de Puebla, que también encabezaron Christian Macip, presidente del Comité Nacional de Finanzas, y Ramón Fernández Solana, presidente del partido en la entidad.

Christian Macip, también delegado nacional en Puebla, aseguró que los jóvenes son la mayoría de la población, por lo que no pueden consentir que los adultos sigan tomando las decisiones por ellos: “¡tomen el poder!”, retó.

“La gran tragedia de este mundo, en general, es que los gobiernos no representan a la población, sino que representan a la clase política, la que está muy cómoda y siempre tiene el pretexto de decir que los jóvenes ‘están verdes, no saben y nomás echan relajo’. Pero eso no es cierto, porque los cambios sustanciales que ha habido en el mundo siempre han venido del lado del impulso de los jóvenes”, dijo Macip y puso como ejemplo el más reciente caso, el de la Primavera Árabe.

En su oportunidad, Michel Vázquez Tirado llamó a los nóveles poblanos a prepararse para encabezar verdaderas candidaturas ganadoras, pues el partido otorgará 30 por ciento de éstas en los procesos federal y estatal que ya están en desarrollo, “pero reales, con posibilidades de triunfos, no nos van a mandar a los territorios que de por sí están perdidos, como hacen otros partidos”.

Michel Vázquez Tirado

Finalmente, Ramón Fernández Solana, presidente estatal de RSP, aseguró que el partido que recientemente obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) es el que más confianza tiene en los jóvenes y su participación será central en la cita con las urnas de 2021.

“Estamos ante un reto muy grande, la elección más grande en la historia del país, y tenemos que convencer a los jóvenes, entusiasmarlos, para que tomen parte de la vida pública del país de las decisiones. Quienes van a decidir el destino del país y del estado son ustedes, porque son mayoría”, dijo a los jóvenes reunidos en el auditorio de la sede del partido.

Los nombramientos

El coordinador estatal de los Jóvenes de RSP en Puebla es Carlos Roberto Brito Rocha, y también rindieron protesta como coordinadores de los comités municipales y delegaciones distritales en Puebla:

Juan Carlos Vázquez Salinas, Puebla capital; Aleyda Aguilar Bautista, San Martin Texmelucan; Ana Gabriela Silva Flores, Distrito 15; Ana Paola Martínez Vázquez, Atlixco; Giovanna Angélica Santos Cruz, Cuautlancingo; Beatriz Adriana Méndez Hernández, Distrito 23; Claudio Vázquez Reyes, Zacatlán; Eduardo Carmona Sánchez, Distrito 26; Clara Elena Moreno Tizatl, San Pedro Cholula.

También, como delegado federal José Ignacio Sánchez Cázares y su Comité: José Carlos Terrero Gonzales, Manuel Cianca, Eduardo Bretón y Juan Pablo Moya Mier.

Asimismo, Néstor Fabian Lima Tinoco, Palmar de Bravo; Fernando de Jesús Aranza Rodríguez, Distrito 22; Irvin Alexis Mendoza, Guadalupe Victoria; Jesús Mauricio Hernández Escobar, Distrito 16; Julio López Parra, Huejotzingo; Rosa Indira Gómez Velázquez, Felipe Ángeles; Vanessa Guadalupe Hernández González, Cuautlancingo; Víctor Manuel Rivadeneyra Hernández, Distrito 8; y Pablo César Maldonado Andrés, Altepexi.

Así como Ana María Saldaña Estrella y Jorge Daniel Torres Barrera, como coordinadores estatales de Medios Digitales y Redes Sociales.