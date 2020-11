En próximos días Nuevo León recibirá mil dosis de la vacuna desarrollada por China contra el Covid-19, informó Manuel de la O, Secretario de Salud en la entidad.

Indicó que la población elegida para el ensayo deberá contar con ciertos requisitos solicitados para poder aplicarle la vacuna.

“En teoría nos llegan la próxima semana mil dosis de vacuna china del laboratorio CanSino, ya tenemos prácticamente a los candidatos, eran para mil y ya son más de mil 500”, aseguró.

Agregó que se espera que también se puedan realizar ensayos clínicos con la dosis alemana, la cual se podría efectuar en el Hospital Zambrano Hellion, sin que se diera a conocer la fecha de cuándo iniciarían.

Entre los requisitos que deben cumplir quienes participen es ser mayor de 18 años, tener buena salud, no haberse contagiado de coronavirus, no ingerir medicinas, en caso de mujeres, no estar embarazadas, en lactancia o con plan de embarazarse próximamente.

El secretario comentó que los participantes de los ensayos contarán con un seguro en caso de sufrir un efecto adverso.