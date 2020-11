Luego de que en días pasados el Consejo Nacional de la Tortilla anunciara que durante diciembre incrementaría el costo de la tortilla, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, rechazó que vaya a existir un alza.

Lo anterior, al considerar que los energéticos no han tenido un incremento en sus precios y que la cosecha de maíz blanco fue buena.

“No ha habido aumentos y la cosecha del maíz blanco fue buena este año. Si no ha aumentado nada, ¿por qué van a subirlo? No tenemos conocimiento de que vaya a haber un alza de la harina de maíz nixtamalizada. No hay porqué subirlo”, dijo el procurador.

Agregó que incluso GRUMA y MINSA, los dos principales fabricantes de harina de maíz nixtamalizada, no han tenido aumentos.