Las denuncias en contra de actores quienes hayan cometido actos de corrupción, desvío de recursos u otros delitos no se frenarán con el proceso electoral y tampoco con las campañas de promoción del voto, las demandas penales son un acto legal que siguen su proceso y depende de la Fiscalía General del Estado (FGE) su ejecución.

Con lo anterior, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que no habrá tregua para quienes hayan cometido daño al estado, de esta forma señaló que si los partidos políticos incluyen entre sus candidatos y candidatas a quienes enfrenten procesos por actos de corrupción u otros delitos, la FGE puede ejecutar las ordenes de aprehensión correspondientes, incluso en medio de las campañas electorales.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que una de las acciones relevantes de su administración es la lucha en contra de la corrupción, por ello desde su llegada a la administración pública ha emprendido investigaciones para proceder a demandas penales.

“Si un partido político elige a alguien que tiene instalada una averiguación y durante la campaña se judicializa, el candidato será detenido, pero es el proceso normal. Las campañas no crean estados de excepción en cuanto a impunidad de quienes participan en las campañas, no, no es eso”, dijo el mandatario local.

A un mes de que el Poder Ejecutivo rinda su informe de actividades, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta señaló que este documento que se entregará al Poder Legislativo contiene “todo el detalle de lo que hemos hecho durante un año intenso”, puntualizó.

Además del combate a la inseguridad, una de las acciones que ha marcado a la administración estatal de Morena es el combate a la corrupción; por ejemplo, la administración estatal echó abajo las patentes que entregó el gobierno panista a sus incondicionales, por lo que fueron devueltos los sellos para que no siguieran operando, además hay investigaciones por presuntos desvíos de recursos.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que las acciones en contra de la corrupción serán incluidas en el informe de actividades que presente al Poder Legislativo, “pero en cuanto a sorpresas la verdad no está planeado para que haya sorpresas, que no se preocupen que sea el informe un momento en el cual tenga que ver acciones de algún tipo, las acciones de nuestro gobierno van caminando sin referencia de fechas”, dijo el mandatario local.

Caerán más morenovallistas

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal adelantó que vendrán más acciones penales en contra de Francisco Rodríguez Álvarez, quien fue coordinador de la campaña de Martha Erika Alonso Hidalgo, pero también quien cometió actos de corrupción; por ejemplo, obtuvo un título profesional apócrifo y también está involucrado en el caso de la reserva Atlixcáyotl, pues devolvió 14 hectáreas de terreno al gobierno estatal y además incumplió con la edificación que serían para la Iniciativa Privada.

Rodríguez Álvarez obtuvo un título profesional apócrifo a través del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), instituto a través del cual también lo obtuvo Jesús Giles Carmona, ex dirigente estatal del PAN a quien ya le fue cancelada su cedula profesional y enfrenta denuncias penales.

Son al menos 25 ex funcionarios públicos ligados al PAN y al difunto Rafael Moreno Valle Rosas quienes falsificaron documentos por lo que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).