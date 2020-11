El doctor en economía, Enrique Cárdenas Sánchez, rechazó que se esté candidateando para algún puesto de elección en el 2021, y resaltó que su participación en “Si por México”, es por la preocupación que generan las malas estrategias de los gobierno en el manejo de la crisis por parte de los gobiernos federal y estatal, y las estimaciones nacionales son que 450 empresas han cerrado este año, y 12 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza.

En entrevista con Intolerancia Diario, quien fuera candidato al gobierno del estado dijo que “Si por México” es un colectivo de personas que se está formando, y creciendo, para tratar de poner en la mesa una propuesta ciudadana, que refleje los intereses de los ciudadanos en donde podamos decir “no estamos contentos”, tanto con lo anterior, con el pasado porque se pudieron haber hecho cosas mucho mejor, “se hicieron cosas bien, pero muchas mal, pero tampoco estamos contentos con el presente porque no se ve que el tema de seguridad se ataque bien, lo mismo salud, que haya respeto a las instituciones, tampoco estamos contentos con lo que está pasando.”

Reiteró “Lo que queremos es en lugar de sólo decir “no”, como se ha dicho, hay que decir “Si”, que es lo que SI queremos, por eso surge el colectivo del cual formo parte desde el principio para plantear una nueva propuesta, que sea ciudadana, que recojan los partidos, y que puedan llevarla a cabo en el futuro, esa es la idea.”

Las cifras

Cárdenas Sánchez cuestionó la manera en que se ha manejado el problema del COVID-19, “Yo no estoy de acuerdo con el manejo de la pandemia en Puebla, incluso en Puebla contra la corrupción, hicimos el estudio de las actas de defunción, y hay que multiplicar por 2.8, y ya cinco mil son un mundo de gente.”

Aseguró que no se ha visto ninguna mejora, pues las policías están siendo prácticamente desmanteladas a nivel municipal y estatal, “esto es un problema severo, no se tomaron medidas más inteligentes para poder evitar el cierre de las empresas, y no hubo apoyo a las personas sin un trabajo formal para que pudieran quedarse en casa cuando vino el confinamiento en marzo, en la estadística nacional de las personas que perdieron ingreso, es de dos terceras partes, y el porcentaje de la pérdida es del 48 por ciento.”

Advirtió que 12 millones de personas que estaban en el límite de la línea de pobreza, ya están por debajo de esa línea.

“Si por México surge tratando de mostrar una luz por dónde se de la transformación indispensable que requiere el país. En el 2018 se hizo evidente la necesidad de cambiar, no estábamos contentos, hartos de la corrupción, inseguridad, y por eso la gente votó como votó”.

“Se requiere una transformación, lo que proponemos es un ingreso básico para las personas más pobres, hablamos de catorce millones de personas, que tengan un ingreso y no sufran hambre, que salgan de esa situación grave, hacer una economía incluyente.

Con la pandemia, es evidente que el gobierno no ha escuchado nada, ni a los empresarios, universidades, investigadores, ni expertos de muy diferentes perspectivas ideológicas.

En la parte económica es claro que no se quiere escuchar nada, no está apoyando para evitar la quiebra de muchas empresas, dijo

Precisó que el cálculo que se tiene en Signos Vitales que es una organización, indica que hemos perdido 450 mil empresas, y no es fácil que vayan a abrir.

Explicó que por eso al tener un diálogo nulo no ser escuchados, se hizo la propuesta a los partidos para llevar la agenda ciudadana adelante, y algunos dijeron que sí, otros que no, y claro que tiene una cuestión electoral para el 2021, porque al final de cuentas, la única manera democrática para decir tienes que atender el tema de seguridad de ésta manera, el seguir con los militares en las calles, la única forma es que sea mediante un congreso que verdaderamente sea contrapeso del poder ejecutivo y que pueda haber otra opción.

Ninguna Candidatura

Al señalarle que lo ven como campaña de él nuevamente, respondió “Yo ya lo declaré no voy por ningún puesto, ya definimos que no buscaré ningún puesto electoral, mi labor está por empujar a que esto suceda, a otros ciudadanos que puedan participar, y en Puebla se propone un escrutinio sobre los candidatos de los partidos, que se pueda hacer público, y que la gente conozca por quién están votando”.

“Que los candidatos que propongan los partidos de oposición adopten la agenda ciudadana, sean personas que tengan una trayectoria y capacidad para que puedan hacer el cambio. Ese es mi papel, yo no me estoy candidateando de nada, no va por ahí.”

De las cámaras y congresos, manifestó que más que carrera política de sus integrantes, se necesita preparación, ya en estos momentos es demasiado tarde con miras al próximo proceso electoral, pero si se espera que deba haber un filtro, quizá muy básico, porque tampoco los estudios son garantía.

“Actualmente vemos la incapacidad y la incompetencia de muchos diputados, senadores, presidentes municipales, secretarios de estado incluso, que infringen un tremendo costo para la ciudadanía.”, concluyó.