Como todos ya sabemos la PlayStation 4, es la consola número cuatro que saca la empresa japonesa Sony, y es a segunda consola que diseña Mark Cerny, forman parte de la octava generación.

La ps4 precio de tener sus modernidades, supero totalmente a sus antecesores, fue presentada al público en el año 2013 y es la rival del WII U y Switch de Nintendo y Xbox One de Microsoft.

Su procesador es de ocho núcleos AMD, bajo el diseño x86-64, que está diseñado, para la mayor facilidad de desarrollos de los videojuegos, cuentan con ocho gigas de memoria unificada GDDR5, su unidad trabaja con discos de Blue-ray siendo más rápido, tiene chip personalizados para el procesamiento de los audios, los videos y de fondo.

Tiene su propia app “PlayStation App”, esto permite que puedas jugar en los dispositivos móviles convirtiéndolos en segundas pantallas, para mayor diversión.

La Sony, tiene previsto sacar al mercado su sucesor, el PlayStation 5, a finales del 2020, se tiene previsto que el saldrá el 12 de noviembre en los Estados Unidos, Japón, Australia, y Corea del Sur, luego el 19 de noviembre será lanzada al resto del mundo.

Es la quinta video consola de la marca y la tercera diseñada por el ingeniero Mark Cerny, esta consola va a salir en dos modelos, una con lector de BD UHD y la versión digital llamada “ Digital Edition , esta vendrá sin lector.

Los mejores juegos del PS4 y del PS5 en la actualidad

Devil May Cry 5: es un juego desarrollado por la empresa Capcom, fue lanzado en el año 2019, del genero “Hack´n Slash, es el quinto juego en serie de Devil May Cry, esta serie tenía 10 años sin sacar la continuación del Devil May Cry 4 (2008)

Cuenta con los personajes Dante y Nero, como los principales de este juego.

Fue bien recibido por los críticos especializados en juegos de consolas.

La recepción del público fue esplendida, vendiendo miles de juegos rápidamente.

La empresa Capcom, lanzo una versión para PlayStation 5 el 17 de septiembre del 2020, llamada “Devil May Cry 5 Special Edition”.

God Of War: este juego es de la compañía Santa Mónica Studio, se lanzo el 20 de abril del 2005, su género es de acción y aventura extrema.

Este juego tuvo tanto éxito, que la compañía Santa Mónica Studio, creo seis juegos más de esta saga.

Su personaje principal es Kratos, un militar de Esparta, que está a las órdenes de los antiguos dioses de la mitología griega.

Este juego es la gran obra maestra según jugadores aficionados y fans de los juegos de acción y aventura extrema.

Una gran sorpresa develo la compañía Sony, diciendo que la saga de God Of War tendrá su segunda parte en el 2012, para el esperado PlayStation 5.

Este juego no puede faltar en tu colección.

Death Stranding: de la compañía Kojima Productions, fue lanzado el 8 de noviembre del 2009, y su género pertenece a la acción y la aventura.

Su director es Hideo Kojima y es uno de los primeros juegos de esta empresa, tras romper con la compañía Konami en el año 2015.

Su principal personaje lo interpreta el actor, Norman Reedus, se estreno en Windows en julio del 2020.

Death Stranding es uno de los mejores juegos en la época actual, se basa en la conexión con el pasado en un mundo a punto de la extinción.

Actualmente la compañía, Kojima Productions no descarta un juego de Death Stranding para la consola PlayStation 5.

Red Dead Redemption 2: este juego es de la compañía norteamericana Rockstar Games, lanzado el 26 de octubre del año 2018, y es del género Sanbox y aventura.

Tiene componentes para un jugador y múltiples jugadores, su lanzamiento en Windows fue el 5 de noviembre del 2019.

Adaptado en el lejano oeste del siglo XIX, es una reliquia de los videojuegos según expertos y fans a los juegos de aventura.

Este juego es uno de los lanzamientos más exclusivos en la generación de la compañía Rockstar, la compañía no descarta la producción del juego para la versión PlayStation 5, ya están trabajando en el.

Final Fantasy VII Remake: de la gran compañía japonesa Square Enix, lanzado el 10 de abril de este año 2020, y su género es de Rol de acción.

Su personaje principal es Cloud Strife, un grupo de eco terrorista lucha contra una corporación gigantesca, por la corrupción de esta, desarrollando una historia de acción que te dejara hipnotizado a la pantalla.

Hay una nueva versión después de unos largos años de espera, por solicitud de sus fans, la compañía Square la saco al mercado, con nuevos diseños en los personajes de la saga para mayor realismo y acción.

La empresa no descarta sacar la nueva versión para la consola PlayStation 5, dice que tardara un poco pero trabajan ya en eso.

Resident Evil 2: de la empresa Capcom, que nos deja boquiabierto con sus grandiosos juegos, lanzado el 25 de enero del 2019, y entra en el género de survival y horror.

Su nombre original es Biohazard 2, y es la segunda entrega de la saga Resident Evil,

Su desarrollo se basa en una ciudad de Norteamérica, donde la mayoría de sus habitantes son zombi por un virus generado llamado virus-t.

Sus personajes son León Kennedy y Claire Redfield, que junto con otros personajes descubren la compañía Umbrella, donde se origino el mortal virus-t.

Los zombis son los principales enemigos, lo cual van apareciendo a lo largo del juego.

El videojuego suele ser muy lento, pero a medida que pasas los mundos se pondrá cada vez más interesante y creativo.

La compañía Capcom, sacara la octava saga de este súper juego para la consola PlayStation 5, aunque la fecha de salida de estas saga no se ha concretado, se supo que el juego se hará publico en el año 2021.

Durante un evento hecho por la compañía se estreno ya el tráiler de esta súper y poderosa saga para ps5.