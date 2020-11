Zhang Zhan, una periodista china, enfrentará hasta cinco años en prisión por informar sobre los casos de coronavirus en la ciudad de Wuhan, China, bajo los señalamientos de “provocar altercados y crear problemas”.

A través de Twitter, Chinese Human Rights Defenders expuso que un tribunal de Shanghai juzgará a la periodista por la información que publicó a través de redes sociales sobre la propagación de Covid-19 a principios de este 2020.

La ONG dijo que Zhang enfrenta una pena de entre cuatro y cinco años de prisión.

Shanghai Prosecution released indictment, seeking conviction of Zhang Zhan for "picking quarrels instigating trouble" & a 4-5 years jail sentence. Zhang reported on #COVID19 in #Wuhan independently while the Chinese govt censored info & sealed the city. https://t.co/5v9LjSQZlw pic.twitter.com/LJmiiIwVok