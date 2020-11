Tras revelarse que el gobierno de Estados Unidos decidió retirar los cargos de narcotráfico contra Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa, el medio estadounidense The Washington Post, publicó una nota donde aseguró que México realizó amenazas para conseguir que el ex funcionario fuera juzgado en el país.

El diario señala que fiscales federales del Distrito Este de Nueva York, atribuyeron el cambio del caso tras las “amenazas del gobierno mexicano para limitar el rol de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio nacional”, cita el medio.

Según el Post, incluso un funcionario mexicano habría confirmado la posibilidad de que la DEA sea excluida del país.

“La decisión de retirar los cargos en contra de Cienfuegos, equivale a un revés significativo, aunque solo sea simbólico, para los esfuerzos del Departamento de Justicia contra el tráfico de drogas en México”, escribió el medio.

La nota apunta que el Departamento de Justicia compartió pruebas incriminatorias con los fiscales mexicanos del caso, pese a ello, “existe la posibilidad de que Cienfuegos permanezca libre, al menos por un tiempo”.

Agrega que sería “un símbolo de la capacidad del gobierno mexicano para jugar fuerte con Estados Unidos y ganar”.

Cabe destacar que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores apuntó que el ex secretario de la Defensa llegaría a México como “ciudadano mexicano”, sin enfrentar cargos criminales en suelo nacional.