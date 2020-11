El gobernador, Miguel Barbosa, solicitará al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, un informe detallado del aprovechamiento escolar virtual, dijo que este ciclo escolar ha sido muy complejo tanto para padres de familia, personal de la educación y para los menores de edad, quienes por diversas circunstancias no estarían aprovechando las clases a distancia.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que “la situación es muy complicada en los resultados que pueda tener la impartición de curso, de este año escolar, por mecanismos electrónicos y a distancia, es muy complicado, por la falta de disciplina de los menores, es natural que no tengan disciplina para poder sentarse y poder tener toda la atención a las clases que estén recibiendo por televisión e Internet, es complicado porque los padres o no tienen tiempo o no tienen la formación para poder obligar a sus hijos, hablo obligar en el buen sentido a las libertades, a la integridad a todo, para poner atención, si es difícil”, dijo.

El mandatario local dijo además, que cuando el Poder Ejecutivo Estatal tome la decisión del regreso a clases presenciales, también habrá complicación para los estudiantes y padres de familia, pues se regresará a una nueva realidad y la gente ya se acostumbró al confinamiento.

“El regreso a lo presencial también va a tener sus complicaciones, volver a la disciplina va a tener complicaciones, ya hubo un relajamiento generalizado de las conductas de todos, estoy seguro que muchos de los confinados no quieren regresar, eso se tiene que ir resolviendo para que todos los que tienen una vida productiva puedan tener ya actividad”, dijo.

El mandatario local refirió que por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se han realizado acciones adicionales a las establecidas desde la federación, pues además de las clases a distancia, ya sea por redes sociales, por plataformas digitales, también se han grabado clases para transmitirlas en el canal oficial del Gobierno del Estado; mientras que los docentes han llevado a cabo estrategias para que los estudiantes no se queden sin aprender.