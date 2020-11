El gobernador, Miguel Barbosa, informó que son más de 900 obras que no se realizaron a través del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), por lo que su gobierno ya presentó las demandas correspondientes, pues el dinero fue liberado y gastado, pero no hay obras.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal explicó que “tiene muchas vertientes, ya el resumen de todas las obras, rehabilitaciones, construcciones son más de 900, ya está presentada la denuncia, ya de parte de CAPCEE e Infraestructura se fueron a levantar las actas de cada lugar en donde tuvo que haber obra y que no existe”, dijo.

El mandatario local dijo que se va por las cabezas de quienes estuvieron en el CAPCEE y permitieron este desvío, pero también por personal administrativo que solapó dichas anomalías, pues hay un claro desvío de dinero público y se cometió daño al patrimonio de la entidad, todo esto que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Las acciones no existen, con qué se justificaron ese tipo de cosas, con operaciones simuladas y facturas falsas, a quiénes involucra, a todos ellos, a los titulares de CAPCEE, áreas administrativas, ellos piensan que están separados de sus responsabilidades. Lamento mucho que haya habido tanto abuso, así de simple”, dijo.

El mandatario local dijo que ante estas acciones, el bloque de panistas opositores a su gobierno no tienen argumentos para atacarlo, incluso la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, pues hay una serie de irregularidades cometidas por ex funcionarios emanados de este partido quienes liderados por el ex gobernador fallecido, Rafael Moreno Valle Rosas cometieron daño al estado.

El mandatario local reiteró que su administración está luchando en contra de actos de corrupción cometidos por las pasadas administraciones, que además de desviar recursos públicos heredaron una deuda millonaria a la entidad.