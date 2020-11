El gobernador, Miguel Barbosa, no ha sido notificado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena con respecto a la invitación para integrarse al Consejo Consultivo; sin embargo, adelantó que incluirse en cualquier órgano de deliberación de toma de decisiones de su partido generaría inequidad en la contienda electoral desde su posición como gobernador.

“No he sido notificado formalmente de ello, primero el Consejo Consultivo no es un órgano de toma de decisiones, no podría participar en un órgano de toma de decisiones como gobernador, en un órgano consultivo porque se trata de dar opiniones generales sobre el partido Morena y no he sido notificado”, dijo el mandatario local.

Refirió que como gobernador no participara en ningún órgano de toma de decisiones al interior de Morena y con ello aclaró que el Consejo Consultivo no es una instancia de toma de decisiones, en la víspera de las elecciones de 2021; “nunca participare en ningún órgano de toma de decisiones afectaría la imparcialidad con la cual debo desempeñarme como gobernador, en este proceso electoral”, dijo.

Fue el enlace del CEN de Morena, Carlos Evangelista Aniceto identificado con el grupo político del senador Alejandro Armenta Mier-, quien apoya a Claudia Rivera, el que propuso la integración del gobernador Miguel Barbosa, del Senador y del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la Cámara baja, Ignacio Mier Velazco al Consejo Consultivo Nacional de Morena.

La integración de los líderes morenistas en este Consejo Consultivo busca que exista equilibrio en el reparto de candidaturas para los diversos grupos al interior del partido lopezobradorista.