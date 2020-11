La tarde de este viernes se registró un tiroteo en un centro comercial de Milwaukee, Wisconsin, lo que dejó a ocho personas heridos, de acuerdo a las autoridades locales.

Tras los reportes al número de emergencias, una fuerte movilización policiaca se registró en el Mayfair Mall.

Al lugar también arribó personal del Departamento de Bomberos, que trasladaron a los lesionados a distintos hospitales.

En este sentido, el FBI en Milwaukee informó por medio de Twitter que se presentó en la escena para dar apoyo táctico a las fuerzas del orden locales.

#FBIMilwaukee currently responding to support local law enforcement tactical response to Mayfair Mall shooting incident.