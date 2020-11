Tras tomar protesta en Puebla a 30 Comités Municipales, 50 de base, delegados nacionales y estatales, así como las comisiones de mujeres, jóvenes y migrantes, el presidente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), José Fernando González Sánchez, aseguró que el instituto político no está solamente ocupado en la conservación del registro, lo que se dará con facilidad en los procesos local y federal de 2021, con sus casi 500 mil militantes en el país, sino que se trata de un partido que “nació para gobernar, para ir por el poder”.

En su sede en Puebla, acompañado de Maricruz Montelongo Gordillo, coordinadora general de la Cuarta Circunscripción, a la que pertenece el estado, el presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN), reconoció en los nuevos dirigentes poblanos solidez, trayectoria y un verdadero liderazgo social.

En tanto, Christian Macip, delegado nacional en Puebla y presidente de la Comisión Nacional de Finanzas, destacó que en el estado los líderes que hoy conforman las comisiones y comités de RSP tienen una representación genuina, ganada con años de trabajo al lado de la gente, pues conocen el estado y cada una de las necesidades y anhelos de los sectores de la sociedad poblana y sus comunidades.

Ramón Fernández Solana, presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal (CEE), en su oportunidad dijo que “Puebla es un bastión de las Redes Sociales Progresistas” y "que será un partido que dignifique la política, abriendo las puertas a jóvenes, mujeres, migrantes y verdaderos líderes en los 217 municipios”.

También diputaciones en Puebla

El líder nacional Fernando González Sánchez sentenció que en el Proceso Local Electoral Concurrente 2020-2021, RSP ganará curules de mayoría relativa, de representación proporcional y será gobierno en varios municipios.

“Somos progresistas de verdad, porque creemos en el progreso, creemos en la prosperidad con valores de justicia y de unidad, y todo eso producto de mejores gobernantes, de mejores ciudadanos".

“Redes Sociales Progresistas es el punto de partida para una nueva era para Puebla, de una nueva era México, porque no somos un partido que no va por el registro. No, no se equivoquen, que nadie se equivoque: Redes Sociales Progresistas nació para gobernar, para ir por el poder, para perseguir los grandes valores, para eso nació”, aseguró en el acto que, con los protocolos de sanidad, reunió a representantes del partido en el estado.

Paisanos en EU

En tanto, el poblano Héctor Escobar, comisionado de Migrantes de RSP en Estados Unidos, llamó a los progresistas de Puebla a apoyar a sus compatriotas y a trabajar “con el corazón”.

El migrante poblano que lleva 40 años compartiendo su vida entre los dos países, llegó desde Chicago, para informar en esta reunión que a su cargo estará la conformación de los comités de migrantes en toda la Unión Americana, para que, por primera vez y como único partido que lo hace, RSP postule en sus candidaturas a líderes binacionales, en todo el país.

De este modo, la representación de líderes migrantes será real y efectiva en Redes Sociales Progresistas, informó también Christian Macip.

Rindieron protesta las comisiones municipales de Puebla capital, Chiconcuautla, Huauchinango, Jopala, Libres, Zacatlán, Zacapoaxtla, Zaragoza, Atempan, Yaonahuac, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, Amozoc, Oriental, General Felipe Ángeles, Palmar de Bravo, Tecamachalco, San Pedro Cholula, Atlixco, Chietla, Huehuetlán El Chico, Chiautla, Acatlán, Coatzingo, Altepexi, Coxcatlán, Eloxochitlán, San José Miahutlán y San Sebastián Tlacotepec.