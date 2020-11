Este fin de semana, el prestigioso periodista deportivo José Ramón Fernández fue noticia y no por una discusión del fútbol mexicano, más bien por ser cuestionado sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El conductor de Fútbol Picante fue invitado en el programa Latinus conducido por Víctor Trujillo en su personaje de "Brozo" y en dicha emisión subida al canal de Youtube, el poblano, señaló que no le entiende a la llamada Cuarta Transformación.

Sin entrar en muchos detalles sobre el tema, pese a la insistencia de Trujillo, "Joserra" aseguró que no ve las conferencias matutinas en Palacio Nacional en las que aparece el presidente López Obrador, esto, al destacar que se duerme tarde tras la emisión nocturna de Fútbol Picante.

“Yo no las veo. No me levanto temprano porque me acuesto muy tarde porque hago (el programa Futbol) Picante de 11 a 12 de la noche. Termino exhausto”.

El líder del periodismo deportivo en las últimas décadas no pudo escapar de las preguntas de Brozo, quien junto con Loret de Mola se han vuelto críticos incesantes de la 4T.

“¿Te gusta cómo va el sexenio? ¿Te gusta cómo va Andrés Manuel? ¿Cómo ves esto que está pasando de la 4T?”.

Ante dichas preguntas, "Joserra" se limitó a decir que esperará al final del sexenio para emitir un juicio.

Finalmente, el líder deportivo por muchos años en TV Azteca consideró que el futbol mexicano y la política mexicana se parecen porque "están atascados".

Cabe destacar que los trabajadores de ESPN, cadena de Disney tienen ciertos lineamientos en los que señala la limitación en temas polémicos como política, violencia o discriminación.