Ante la proximidad de la temporada navideña, el Ayuntamiento de Puebla permitirá la instalación de ambulantes en la 5 de Mayo, pero en está ocasión por el Covid-19, primero las dependencias realizarán un estudio para evitar contagios masivos de SARS-CoV2.

El secretario de gobernación, René Sánchez Galindo dijo que en primera instancia las autoridades de la alcaldía deberán establecer un esquema de flujo peatonal por tratarse de las arterias peatonales con más flujo, además que la 5 de Mayo entre la 6 y 8 Oriente también transitan vehículos.

Recordó que la comisión de Gobernación aprobó el comercio en la zona de monumentos, pero la secretaría a su cargo está analizando cuántos informales podrán realizar sus ventas.

Priorizó que en este año vayan a rentar Villas Navideñas como ocurrió durante el 2019, pero la alcaldía sí cobrará para permitir las ventas a los ambulantes, pero con el plus del estímulo fiscal por la pandemia del Covid-19.

“Será más o menos como se trabajó el año pasado —pero con un número de vendedores aún no establecido—, es una alternativa, no recuerdo el dato (del año previo), habría que revisar; las áreas no pueden ser igual iguales (con villas navideñas)”.

Además dijo que el diseño de los puestos para los ambulantes deberá solventarlo la Gerencia del Centro Histórico.

El encargado de la Secretaría de Gobernación dijo que aunque le gusta ver mucha gente esta temporada pese a las críticas este año será diferente por Covid-19.