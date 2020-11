Tras reconocer que le causa ruido una posible alianza con el PRI, el panista Francisco Fraile García, reconoció que el futuro es que se tiene que sumar lo más que se pueda para hacer un cambio de fondo, pues en primer lugar no hay 24 sin 21, y nada cambiará si el próximo año no hay un cambio en las cámaras, en los ayuntamientos, y si no se modifica eso, no habrá ese 2024.

En entrevista, el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, se refirió a las posibles alianzas que se preparan para el 2021, e indicó “Lo que me ha gustado de Si por México, es que es algo positivo, no se va contra nadie, se trata de resolver los problemas que tenemos, pero de una forma positiva, no echándole la culpa o insultando, no tratando de detener a alguien, sino en el sentido de cómo sumamos voluntades para resolver los diferentes problemas.”

Dijo que en lo personal le agradó la idea, que su partido se sumara, “se sumó el PRD, con el que vamos a ir en alianza con él, pero se habla de la posibilidad de que vayamos con el Partido Revolucionario Institucional, y ahí me entran algunas preocupaciones, no por otra razón, sino que fueron muchos años en tratar de vencerlos y cambiar como veíamos nosotros la política y bueno yo no soy el que decide, es al final de cuentas el conjunto de panistas y espero dar mis puntos de vista para buscar la decisión adecuada.”

Al recordarle que el tricolor era el enemigo común en sus inicios en la política, respondió “en primer lugar lo que yo veía hace 50 años era que solamente existía un partido político, en el transcurrir de la vida aprendí que podíamos tener otros partidos políticos, y cuando la ciudadanía decidió apoyarnos para llegar a la presidencia de la república, creo que nos faltó un poco más de empuje y de corazón para hacer mejor las cosas políticas, y tuvimos que pagar las consecuencias de ésta falta de atención en muchos momentos por parte de nosotros por la llegada de un movimiento.”

Fraile García reconoció “No nos venció un partido político, sino un movimiento encabezado por un hombre que al final de cuentas resultó con las características que el pueblo de México soñaba y quería, y ahí está, pero día con día va juzgando la propia ciudadanía.”

Los caudillos

Cuestionado sobre el caudillismo que ha estado presente éste siglo con Vicente Fox, y ahora con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió “Decía Reyes Heroles, que en el período de la independencia y posteriormente no entendimos que quienes teníamos que gobernar, éramos los mexicanos”

“Si bien podíamos tener puntos de vista diferentes lo lógico era que buscáramos una salida, inicialmente cuando México es independiente, tenía dos vertientes naturales en el ámbito de lo político, social y económico, que era que veníamos de la parte de los pueblos originarios, y de la parte española, en el sentido de que había un rey, un tlatoani, alguien que mandaba y los demás obedecían, el concepto se ahonda en el virreinato en que había un virrey y los demás obedecían.”

“En el momento de la independencia, lo natural hubiera sido tener un rey, y lo dice Reyes Heroles al mencionar que Iturbide al final de cuentas era un producto de empuje por eso se le apoya, y posteriormente comienzan las ideas de que debíamos ser una república, pero no conocíamos que era, y el siglo XIX vimos si subía uno u otro, y al final de cuentas tuvimos a un “López”, claro López de Santana y no nos entendimos”

Insistió “no nos sentamos una sola vez a dialogar, y lo más largo era que el periódico liberal, escribía tres notas contra los conservadores, y su medio contestaba a la semana, y esos eran los diálogos, y había que esperar una semana para la contestación. No hubo la voluntad política para sentarnos a resolver el tema en lugar de acabarnos unos a otros.

En siglo XIX por esa falta de acuerdos nos cuesta la mitad del territorio, y ahora los norteamericanos nunca han quitado el dedo del renglón que nosotros somos el patio chico después de habernos quitado la mitad de la casa”

Advirtió “en el siglo XX nos echan a andar, y en el XXI parece que quieren repetirnos la historia anterior de echarnos a andar.”

Para concluir comentó “También entre nosotros los mexicanos creo que hemos perdido en sentido de que el otro también es mexicano, y que tiene necesidades, exigencias, derechos, La falta de atención de unos hacia otros nos ha dividido torpemente.”