La madrugada de este sábado 21 de noviembre fue asesinado el doctor David Armando, quien se encontraba a bordo de su camioneta tras haber terminado su turno de guardia en el hospital número cinco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Zacatepec, Morelos.

Las primeras indagatorias indican que el hombre, de 38 años, terminó su turno de guardia y se dirigió a su camioneta entre las 5:00 y 6:00 horas de la madrugada para dirigirse a su hogar, cuando un grupo de hombres armados se aproximó al vehículo y abrió fuego en contra del reconocido doctor.

Posteriormente el grupo de hombres armados aventaron bombas molotov contra el vehículo que se incendió rápidamente con el cuerpo del doctor en su interior.

En el estacionamiento ubicado al exterior del hospital, donde fue asesinado el médico, se encontró un vehículo abandonado el cual contaba con reporte de robo y en el cual, se presume, se trasladaban los agresores.

Informes preliminares refieren que junto al vehículo donde yacía el cuerpo del doctor, fueron encontrados casquillos de armas largas, aunque este dato no ha sido confirmado aún por las autoridades.

Otras versiones, no confirmadas aún, indican que el médico fue asesinado por hombres pertenecientes a una banda del crimen organizado quienes habrían arremetido en su contra luego de que el hombre se negara a pagar derecho de piso.

La Fiscalía General del Estado de Morelos no se ha pronunciado al respecto, aún no se tiene certeza sobre el móvil del ataque y hasta el momento no hay ningún detenido por el asesinato del doctor.

Por su parte, el IMSS emitió una tarjeta informativa al respecto mencionando que derivado de los hechos “no hubo afectaciones a las instalaciones ni a los servicios médicos que presta el Instituto”, el cual “ofrecerá todas las facilidades para las investigaciones” correspondientes.

David Armando, quien era hijo del médico David Suayfeta Gónzalez, diputado local por el PRI en Morelos durante la legislatura 2000-2003; también fue presidente de la Mesa Directiva y actualmente se desempeña como director de una clínica en Zacatepec.

