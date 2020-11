“Todos somos responsables de la construcción de un mejor México, así que seamos conscientes y asumamos ese compromiso de esforzarnos todos los días para dar el máximo en el trabajo, en casa, en donde nos toque estar”, aseveró el presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, al encabezar la ceremonia conmemorativa al CX Aniversario de la Revolución Mexicana.

“Hagamos que valga la pena nuestro paso en la historia de Coronango, que con el tiempo nuestros hijos, nietos hablen de lo que hicimos por nuestro pueblo y que se sientan orgullosos, que puedan decir que fuimos parte de una transformación que cambió el rumbo del país. No tengo duda que somos parte de la cuarta transformación y que absolutamente nadie nos podrá quitar esa satisfacción del deber cumplido, de haber hecho lo que nadie antes: hacer el gobierno municipal más eficiente y más cercano a la gente.

“Que no se nos olvide que esta es nuestra tierra y que nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón lo necesario para hacer una nueva revolución, una revolución que dignifique día con día nuestras raíces”, manifestó en su discurso el alcalde acompañado por integrantes del Cabildo, así como directores y personas de Seguridad Pública.

Antonio Teutli mencionó que a pesar de las diferentes luchas sociales no se ha llegado al ideal de nación y por ello en el día de la conmemoración de un aniversario más de la revolución se tiene que ser verdaderos mexicanos, mexicanos comprometidos, orgullosos y desde la trinchera de cada uno ser revolucionarios.

“Hoy después de 110 años lastimosamente nos damos cuenta que no fue suficiente, que la revolución no logró erradicar muchos privilegios, no acabo con las desigualdades, no acabo con la impunidad. Porque seguimos viendo a mexicanos excluidos, marginados del desarrollo y alejados de la justicia”, finalizó.