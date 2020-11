La música sigue su curso y al igual que otras expresiones artísticas, donde se destaca el trabajo en equipo, para que así los artistas sigan ofreciendo grandes producciones en las diferentes plataformas digitales, donde hay que hacer mención que independientemente de las propuestas musicales de solistas, siguen predominando los duetos y colaboraciones.

De los artistas, canciones y discos

Siguiendo con las colaboraciones, unen talentos y estilos Carlos Rivera y Maluma en el tema “100 años”, una colaboración en corte ranchero que ya está disponible en todas las plataformas digitales además de que se cuenta con un video en YouTube.

Pocos esperaban una mancuerna musical entre estas dos jóvenes estrellas que unieron sus voces para interpretar el tema “100 Años” al estilo mariachi sin ser el género principal de ninguno de los dos, pero que tiene en común su amor por la música mexicana. Debido a la pandemia de coronavirus, cada cantante se vio obligado a grabar su voz y video por separado, Carlos en la Ciudad de México y Maluma en Miami. Pero a pesar de la distancia, ambos intérpretes lograron enviarse saludos y brindar por su amistad a través de la pantalla, mostrando el afecto que tienen por la cultura de ambos, en este video Anita Tillero y Clara Pablo dirigieron a Maluma mientras que Adrián Patiño a Carlos Rivera.

La canción de desamor de la autoría de Carlos Rivera, Maluma, Édgar Barrera y Vicente Barco dice: “Aunque digan que no hay mal que dure más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo, un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo”.

Esta poderosa colaboración se suma a la lista de grandes logros de Carlos durante este año, la cual comenzó con el éxito de su sencillo “Perdiendo La Cabeza”, tema donde se reinventó dominando los ritmos latinos actuales.

También sacó a la luz su disco vinil Sessions Recorded At Abbey Road y durante la cuarentena aprovechó su tiempo libre para crear y expresar su talento artístico, grabando su aclamado EP de covers acústicos Si Fuera Mía, entre otros proyectos.

Mientras que Maluma está nominado a Canción del Año por su gran éxito “ADMV” y ha superado los 43 millones de vistas por su “Hawái Remix” junto a The Weeknd en menos de dos semanas de su estreno.

Por su parte el prestigiado productor y artista Maffio está lanzando su álbum debut “Tumbagobierno”, que incluye 14 canciones y la colaboración de más de 20 artistas. Maffio, cantautor y productor, ha declarado que su disco está lejos de se una declaración política, el nombre hace referencia a petardos pequeños que hacen mucho ruido y así los llaman en su natal República Dominicana. El álbum de 14 temas, algunos de ellos previamente lanzados, como el gran éxito “Cristina” (que cuenta con más de 122 millones de views en YouTube y más de 123 millones de streams en Spotify), “Celebration”, “Mente A Na’” y “Carne”, su exitosa colaboración junto a Don Miguelo.

Se destaca además por el desfile estelar de colaboraciones que contiene, como: Nicky Jam, Farruko, Akon, Dalex, Don Miguelo, Justin Quiles, Nacho, Ky-Many Marley, Tito El Bambino, JenCarlos Canela, el flautista de jazz Néstor Torres y muchos más.

Otra colaboración más es la de Nicky Jam y Myke Towers en el sencillo “Polvo”, un nuevo tema acompañado de uno de los grandes representantes de la nueva generación de intérpretes del género urbano, Myke Towers.

Su esperada colaboración ya está disponible en todas las plataformas digitales de música junto con el videoclip oficial en YouTube.

Cabe decir que esta es una colaboración muy esperada entre los fans de ambos artistas y ahora con esta canción de índole sensual, con un concepto muy urbano, que surgió de la composición de sus mismos intérpretes junto a Sky Rompiendo, Andrés Jael Correa, Juan Diego Medina y Gerald Oscar Jiménez.

El tema, es producido por Sky Rompiendo y grabado por Saga Whiteblack, sale bajo el amparo del sello La Industria INC/Sony Music Latin.

El tema se estrenó con su videoclip oficial, hecho de la mano de la casa productora Cinema Giants y bajo la dirección el reconocido cineasta Mike Ho. El video musical posee un concepto muy sensual y moderno, pero con una historia entrelazada con final sorpresa.

Camila está presente con “Este momento” en una balada que es el primer track con un featuring oficial que cuenta con la participación del doble ganador del Grammy Latino, Manuel Medrano, quien le pone un toque único a la canción del dúo conformado por Mario Domm y Pablo Hurtado. Esta canción se une a las celebraciones por los primeros quince años de trayectoria de Camila.

Marc Anthony, está estrenando su versión balada pop de su éxito “Un amor eterno”, el artista internacional, ha demostrado a través de su exitosa carrera en el mundo de la música, su capacidad como intérprete navegando entre el género tropical que le dio a conocer a nivel internacional y las poderosas versiones en balada-pop que en ocasiones incluye en algunas de sus producciones.

Su catálogo musical (en español e inglés) su poderío en el escenario y otros grandes logros, le han ganado el título de ícono global.

Ahora, el cantante y productor estrena el sencillo de su co-autoría, producido por Julio Reyes Copello & Motiff y el video musical correspondiente en versión balada de su éxito “Un Amor Eterno”.

El tema, en su versión original en salsa, está incluido en su álbum OPUS, ganador del GRAMMY 2020 al Mejor Álbum Tropical. El video musical de “Un Amor Eterno”, fue filmado en su residencia en Miami, bajo estrictas medidas de seguridad dado a la pandemia y dirigido por el galardonado director puertorriqueño Carlos Pérez.

En el video se presenta la temática a través de metáforas y figuras abstractas del complicado laberinto que suele ser la búsqueda del amor y como en la vida algunas personas tienen la suerte de obtenerlo y para otras solamente en sus sueños, son capaces de obtenerlo.

También presentes en los lanzamientos, Yuridia, que estrena su nuevo sencillo “Cuando es amor”, revolucionando las melodías del desamor.

Conocida por sus baladas y temas pop, ahora Yuridia demuestra cómo adopta con maestría los sonidos del R&B en español a través de “Cuando Es Amor” compartiendo un lado más alternativo, sin olvidar su hábito por las grandes letras que conectan de inmediato con el público.

Yuridia dirigió y produjo el video que acompaña este nuevo sencillo reuniendo a un gran equipo como Ale Zéguer en las letras, Manuel Lara en la producción y Dave Kutch en la masterización.

Esta nueva etapa es la celebración de una impresionante trayectoria de casi 15 años de éxitos, donde ha lanzado seis discos, todos con certificaciones que van desde el Platino hasta el Doble Diamante; ha ofrecido ocho exitosas giras musicales con las que enamora a cientos de miles de fans y obtenido el reconocimiento de ser la artista mexicana que más discos vende en la actualidad.