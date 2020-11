La administración Trump está lista para iniciar el proceso de transición, informó la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) al presidente electo Joe Biden. Lo anterior de acuerdo a una carta firmada por Emily Murphy, titular del GSA.

Este documento es el primer paso que se ha dado para reconocer la derrota del presidente Donald Trump, a un par de semanas de que Biden fuera declarado ganador de las elecciones y comenzara la expectativa por el proceso de transición.

La misiva señala que será Murphy quien firme formalmente la victoria de Biden, este proceso es conocido como verificación. Esto permitirá que la transición comience formalmente, esto también permitirá que los funcionarios de la agencia se coordinen con el equipo de Biden y proporcionen millones en fondos gubernamentales para la transición.

La noticia surge luego de que Michigan certificara formalmente sus resultados electorales el lunes y Georgia realizara el proceso de certificación el pasado viernes.

Al respecto, Trump escribió en su cuenta de Twtitter: “nuestro caso continúa fuertemente, continuaremos con la buena… lucha, ¡y creo que prevaleceremos! Sin embargo, el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y les he dicho a mi equipo que haga lo mismo”.



I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...