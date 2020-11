“Puebla se está cayendo, estamos cansados de no tener los resultados que esperábamos; como poblana, me duele ver en decadencia a nuestro Estado. Hoy, nuestro Congreso tiene hambre de trabajo, de leyes que estén enfocadas en el bienestar social, en contar con mayor seguridad y repartición de Justicia. Hoy, nuestro Estado no cuenta con recursos económicos para sacarnos adelante, que le permitan resarcir el rezago y la marginación en la que está sumergida”, aseveró la aspirante a la candidatura del PAN a la diputación local por el distrito 09, María Luisa Badillo Ramos en conferencia de prensa en la capital poblana.

Respaldada por diversos líderes y actores políticos, entre ellos, el diputado local independiente, Marcelo García Almaguer; el presidente de Regiones por Puebla, Inés Saturnino López Ponce; el presidente de Acciones por Puebla, Eduardo Alcántara, así como representantes de diversos sectores, entre ellos, Juanita Aguilar y Jesús Reyes, Badillo Ramos manifestó su aspiración para encabezar la candidatura del PAN a la diputación por el distrito 09 y quien confía en el apoyo del resto de los militantes panistas para elegir a un candidato que conozca de cerca las necesidades y demandas de la gente.

Asimismo, la también abogada destacó su militancia en el PAN de más de 15 años, así como su trabajo de social y servicio a los poblanos sin distinción alguna; por lo que, aseguró que cuenta no solo con la preparación académica, sino con el respaldo de miles de familias del distrito 09 y de diversos líderes, como representantes de diversos sectores.

Badillo Ramos, oriunda de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, expuso que tras su caminar y recorrido en las colonias del distrito 09, los habitantes continúan padeciendo de la inseguridad en la que el actual gobierno la mantiene sumergida; carente de un proyecto de desarrollo Urbano y cuyos accesos, cada día, se encuentran en deplorables condiciones, así como la eficiencia de los servicios básicos como el agua potable, el drenaje y alcantarillado.

Finalmente, Badillo Ramos llamó a la unidad y a la suma de esfuerzos al interior del partido; además, confía que no haya ningún acto de discriminación o clasicismo, de la que en los últimos años ha sido víctima por parte de algunos grupos políticos “la gente está cansada de ver a los mismos de siempre, la gente quiere a las personas que venimos de abajo, que ha trabajado y caminado con ellos, que conoce de cerca sus carencias y demandas; por lo que, reitero mi búsqueda por la candidatura a la diputación por el distrito 09”.

El respaldo

Por su parte, el presidente de Regiones por Puebla, López Ponce reconoció el trabajo y trayectoria de Badillo Ramos a quien le refrendó el total apoyo en su búsqueda por la candidatura del PAN a la diputación local por el distrito 09. “En nuestro partido no hay clasicismo y no hay distinciones (…), sabemos que eres una mujer con principios, con decisiones, que tienes la sensibilidad que necesitan los poblanos para tu representes una curul en el Estado, que tienes esas agallas para abordar los problemas de frente, sabemos que eres una mujer que va a llevar al frente todas las manifestaciones de mujeres, niños y ciudadanos que requieren de representantes como tú”.

En tanto, el diputado local independiente, García Almaguer coincidió el reconocer el trabajo, labor social y de gestión, como la trayectoria de Badillo Ramos al frente del partido a favor de todos los poblanos; por lo que, refrendó su apoyo en su búsqueda por la candidatura a la diputación por el distrito 09. “Mary Badillo es una mujer con convicción, es una mujer de palabra, que está ahí no solo detrás de un escritorio, litigando y velando por intereses de ciudadanos de cualquier tipo de color; contigo, tendremos funcionarios y diputados de primer nivel, porque la experiencia te respalda”.