La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, pidió al grupo feminista que se plantó en la sede del legislativo evitar el radicalismo, y sostuvo que no se violaron los derechos humanos de las manifestantes, además rechazó a que se llegue a una parálisis legislativa.

En conferencia de prensa la legisladora sostuvo que el 25 de noviembre es una fecha para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia en contra de las mujeres, buscar la erradicación de la violencia en todos los espacios que se garantice el pleno uso de los derechos.

De la movilización de las feministas, sostuvo que hubo respeto, se les acompañó, hubo personal de Derechos Humanos, se dieron facilidades, y es delicado que se hagan señalamientos de presuntas agresiones, y nunca hubo acoso.

Manifestó que los diputados tienen la labor de otorgar y dar la libertad de expresión, pero lo que es claro no se puede ser rehenes de nadie y no a la polarización.

“Se respeta la lucha por la despenalización del aborto, lo que es importante, el diálogo no se debe radicalizar, que no se pierda el contexto, no permitir una confrontación, llegar a conciliar. No se califica, pero si se radicaliza se pierde legitimidad, que se puedan escuchar a los demás".

Merino Escamilla, expresó que se tiene que garantizar el ejercicio de la tarea legislativa y como presidenta estuvo en contacto, nunca se les mantuvo encerradas, cualquier persona puede salir, no hubo personas encerradas y declaraciones de la diputada Estefanía Rodríguez, fueron infundadas

Sobre la participación de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, expresó que en el ayuntamiento la presidenta municipal no recibe a los presidentes auxiliares, no hay cerrazón al diálogo.

La presidenta de la mesa directiva comentó que la alcaldesa simpatiza con la causa, pero ha sido llamada comparecencias y sólo regala dos minutos como se dio cuenta en una reunión.

Advirtió que hoy se sube a un barco mediático, y se ve la intención que quererles quitar la bandera, y buscan sumar a la radicalización.

“Tomar una bandera y llevarlo como tema político al 2021 no es correcto, sobre todo cuando el tema de la seguridad es lo que preocupa, y está el caso del joven universitario asesinado, se van al campo mediático, queda mucho a deber”.

“Quiere ser intermediaria cuando hay un tema que no le corresponde porque es del legislativo”.

Nora Merino Escamilla insistió en que hubo una respuesta a un protocolo, y se van a buscar las reuniones y entablar el diálogo.

La legisladora aseguró que hubo grabaciones con video para evitar que se cometieran excesos “todo se encuentra todo documentado, no hubo acoso, si hubiera una acusación que se proceda, no se puede hablar de manera dolosa”