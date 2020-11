“Exhortamos a todas las mujeres a denunciar cualquier acto de violencia, no se queden calladas, hay instancias preparadas y debidamente capacitadas para brindarles el acompañamiento jurídico y psicológico; no están solas”, subrayó la titular de la Instancia Municipal de la Mujer (IMM) de San Salvador El Seco, Cristina Juárez Cortés quien destacó que tras las campañas que se han venido efectuando desde el pasado mes de octubre de 2019 se ha logrado reducir hasta en un 20 por ciento el número de casos de violencia contra las féminas de dicha demarcación.

En entrevista, la titular del IMM de El Seco, Juárez Cortés expuso que tras la creación de dicha instancia en el 2019 recibían alrededor de ocho casos de violencia contra las mujeres al mes; por lo que, tras una intensa campaña a lo largo del 2020 se ha logrado reducir hasta en un 20 por ciento el número de casos en dicha demarcación.

“Ante el actual confinamiento por la pandemia del Covid-19, durante el pasado mes de junio de 2020 se recibieron 7 casos; en septiembre, 6; en octubre solo un caso y en lo que va del mes de noviembre del año en curso, se han recibido cuatro casos de mujeres violentadas.

“Y es que el sensibilizar a la población y crear una cultura de prevención como de denuncia no es un tema de ocasión, gracias al apoyo de la alcaldesa de El Seco, Marina Aguirre Rojas y en coordinación con el DIF municipal se han redoblado esfuerzos para informar a la ciudadanía en general, principalmente a las mujeres, adolescentes y niñas a dónde pueden acudir en caso de víctimas de violencia.

“Anteriormente, cuando no existía el IMM en El Seco y ante el desconocimiento de dónde acudir o qué hacer, muchas mujeres debían viajar al municipio de Tehuacán, cuyas autoridades terminaban enviándolas al municipio de Tecamachalco, lo que implicaba no solo el tiempo, sino un gasto económico que muchas de ellas no podían solventar; en ese viacrucis, muchas de ellas fueron revictimizadas por las propias autoridades quienes las instaban o persuadían para que no levantaran una denuncia”, refirió.

La asistencia y el exhorto

Resaltó que tras la creación del IMM y la campaña de concientización que se ha impulsado principalmente los días 25 de cada mes, en los que se conmemora el Día Naranja, se brindan los números telefónicos donde las féminas pueden solicitar apoyo en caso de ser víctimas de violencia. “Aparte del 911, tenemos el número directo de la comandancia: 249 45 107 66 comandancia, 249 118 71 13 del IMM, en donde todas las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia pueden denunciar directamente y se les da todo el apoyo que requieran a través de la Patrulla Naranja, que canaliza el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y a su vez, el IMM nos coordinamos con el DIF para dar el apoyo que requiera la víctima”, indicó.

Finalmente, Juárez Cortés llamó a todas las mujeres que hayan sido revictimizadas por alguna autoridad, levanten su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla “no podemos permitir que ninguna autoridad o cualquier funcionario violente nuevamente a las mujeres que se han atrevido a alzar la voz y que están en su derecho de denunciar a su agresor”.

Cabe mencionar que el pasado 19 de noviembre de 2020, personal del Ayuntamiento como: elementos de Seguridad Pública, del DIF municipal y del IMM de San Salvador El Seco acudieron a una capacitación por parte de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres en el programa de Fortalecimiento y Operaciones a las Unidades Especializadas; próximamente, se creará la Unidad de Atención Inmediata a Mujeres en dicha demarcación para una mayor atención y asistencia.