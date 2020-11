Ante un leve incremento de contagios de Covid-19, el gobierno del estado ya se prepara para la reconversión total de otro hospital, esta fue la instrucción que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta dio al secretario de salud, José Antonio Martínez García este jueves; quien informó que hay 408 personas hospitalizadas con el uso de 74 ventiladores; cifra que se desprende de un total de 929 personas activas al virus distribuidas en 57 municipios.

En conferencia de prensa, se informó que sólo el día miércoles ingresaron 14 pacientes y egresaron 12 de los hospitales de la Red de Servicios de Salud en el Estado; mientras que, en el IMSS ingresaron 19 pacientes y egresaron 19.

En tanto que, la ocupación hospitalaria está al 50 por ciento en el caso de Zacatlán; el de Teziutlán está al 22 por ciento; el Hospital General de Cholula está al 48 por ciento; el Hospital de Huejotzingo está al 20 por ciento; el de Izúcar de Matamoros está al 10 por ciento; el de Acatlán está al 9 por ciento; el de Tecamachalco está al 13 por ciento; el de Tehuacán está al 20 por ciento; mientras que el Centro de Salud y Servicios Ampliados de Cholula está al 27 por ciento.

De acuerdo al monitoreo epidemiológico de la pandemia, a cargo del subsecretario de gobierno digital y transparencia, Jesús Ramírez, cinco zonas del estado permanecen en fase amarilla, es decir, con riesgo medio con tendencia a la baja; sin embargo, la zona conurbada de Puebla está en color naranja, es decir, con riesgo alto y con tendencia ascendente, incluso la situación en esta área del estado lleva a tener una situación similar a la de inicios de septiembre, cuando hubo más número de contagios.

Con estas cifras el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reiteró a las y los ciudadanos a mantener la disciplina social, a confinarse en la manera de lo posible y que la reapertura de actividades económicas no lleve a las personas a no tomar las medidas sanitarias correspondientes, pues la pandemia no ha terminado y la vacuna en el país no llegará hasta el siguiente año.

“El tema de que hay viene la vacuna que no nos sirva para tomar decisiones de que ya vámonos de vacaciones, vámonos todos a algún lugar colectivo, seamos cuidadosos, nuestro Gobierno es sensible a que si no es en esta temporada cuando se permite la reapertura económica hasta el porcentaje que tenemos de un tercio ya no será, será muy difícil si llegáramos a un punto de rojo, volver a cerrar, será muy difícil, los que tengan un comercio que cumplan con las medidas de protección definidas que ustedes conocen, que cada familia tome conciencia”, dijo.

Suman 5 mil 289 fallecidos

Desde el inicio de la pandemia se han procesado 71 mil 7 muestras de Covid-19, de las que 41 mil 66 han resultado positivas, en las últimas 72 horas hubo 210 más; por ello es que los casos activos son 929 distribuidos en 57 municipios; mientras que ya son 5 mil 289 defunciones.

Al reporte de este jueves se dio a conocer que nueve defunciones se reportaron en las últimas horas; mientras que, los hospitalizados se encuentran 125 y de ellos 23 con ventilador mecánico en la Red de Servicios de Salud; en el IMSS 137 pacientes con el uso de 28 ventiladores; en el ISSSTE hay 40 hospitalizados con el uso de tres ventiladores; en el ISSSTEP hay 39 pacientes con el uso de nueve ventiladores; en el Hospital Universitario hay trece pacientes con el uso de cinco ventiladores; mientras que en los nosocomios privados hay 54 pacientes con el uso de seis ventiladores, finalmente en el Hospital del Niño Poblano hay dos pacientes sin ventiladores.

Suman 504 migrantes fallecidos

Por su parte, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez informó que suman 504 migrantes fallecidos a causa del Covid-19, de los que 146 urnas con cenizas ya fueron repatriadas y entregadas a sus familiares.

Detalló que además “se han repatriado 12 cuerpos hasta el día de hoy y en cuanto a deportaciones se han apoyado a 81 poblanos que han sido retornados de Estados Unidos y se les ha apoyado a que retornen de otros países”, dijo.

Las autoridades sanitarias pidieron a la población tomar las medidas preventivas necesarias a efecto de que la pandemia no se siga propagando.