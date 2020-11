Mientras se cocina la posible alianza con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Revolucionario Institucional ha empezado la capacitación de sus aspirantes electorales, en medio del escándalo de la Estafa Maestra, el cual aseguran, no les ha afectado.

En entrevista con Intolerancia Diario, el presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo, señaló que hay más de 110 aspirantes a ser candidatos a presidentes municipales, cifra que va creciendo día a día.

Señaló, en entrevista telefónica desde Atlixco, que se trabaja por recuperar la confianza de los ciudadanos con una reestructuración, perdida en 2018, cuando dijo, tocaron fondo los priistas.

Sin afectaciones

Pero en medio de este trabajo, se desató nuevamente el escándalo de la llamada Estafa Maestra, presuntamente una estrategia utilizada para desvío de millones de pesos, por el que se encuentra detenida la exfuncionaria federal Rosario Robles.

Al respecto, Néstor Camarillo, afirmó que siempre han dado su voto de confianza a las instituciones, por lo que los procedimientos que han iniciado contra ex funcionarios, piden sean apegados a derecho.

“Damos ese voto de confianza para que no sea un tema político porque ya arrancó el proceso electoral federal y local”.

“Hemos respetado a la fiscalía General de la República, estamos observando el proceso lo único que pedimos es que se apeguen a derecho y como todos ciudadanos de la haremos porque las cosas salgan bien”, señaló.

“Obviamente no dejan de ser algunos actores políticos que en su momento en nuestro partido estuvieron, algunos no lo son como Rosario (Robles), que no era priísta, pero trabajó en un gobierno de nuestro partido”, reconoció.

Por lo tanto, dijo que van a seguir a la expectativa, viendo cuál es el desenlace, “que termine esto porque vemos que ya hay testigos protegidos y otras cosas”, dijo.

-¿Sientes que se está politizando sobre todo por el ambiente electoral?-

-Damos nuestro voto de confianza de que no sea así, eso pedí voz que sea un procedimiento transparente, que quienes cometieron algún error en algún desfalco o tuvieron que ver en algún acto de corrupción pues sean castigados.

-¿No es un modo de presionar por las posibles alianzas entre el PRI PAN y PRD? -

-Yo creo que no, sigo dando mi voto de confianza, vamos a estar muy atentos de lo que suceda vamos a emitir un pronunciamiento

-¿Cómo los beneficia o perjudica esta situación al PRI, sobre todo por Rosario Robles, haber trabajado con un gobierno priísta y puede arrastrar a los mismos priístas?-

-Hasta ahorita que recorro el estado todos los días, hasta ahorita que bajó por las diferentes comunidades de nuestro estado, nadie nos lo comenta, yo tampoco lo tengo que aclarar.

“Creo que no nos va a perjudicar, estamos concentrados en hacer estructura estar seleccionando los buenos perfiles”, añadió.

“Creo que nosotros ya tocamos fondo en 2018, conforme a este año nos castigó a las segundas pero se viene haciendo una gran reconstrucción para volver a obtener el voto de confianza a los ciudadanos para ganar las elecciones”, afirmó.

Limpieza en casa

Mientras tanto, Néstor Camarillo indicó que ha iniciado una depuración por selección con miras a las elecciones del 2021, por medio de las capacitaciones a aspirantes a cargos de elección popular.

“Arrancamos con la capacitación para los distintos aspirantes a diputados locales Federal) y presidentes municipales, estamos concentrados en eso, los hasta ahorita no han manifestado ninguna inconformidad por lo que está pasando.

Señaló que lanzaron una convocatoria el pasado viernes donde invitan a quienes buscan ocupar un cargo popular para que se capaciten en sus cursos.

“Es el primer filtro, porque suena en muchos nombres que han manifestado en algún medio de comunicación o alguna reunión su intención, pero a veces se queda ahí, nosotros con estos cursos vemos quien realmente tiene la intención y cuantos aspirantes hay en cada uno municipio”, resaltó.

“Estamos en una gran depuración, quiero comentarte que hasta el miércoles se han registrado 110 aspirantes a presidencias municipales que serían la próxima semana el tres y 4 de diciembre, vamos viendo perfiles reales para que una vez que los tengamos podamos hacerlo público por municipio”, adelantó.

-¿Ya hay aspirantes para municipios más grandes como Puebla capital? -

-Si, sí hay aspirantes me darán a conocer quién es firmemente lo van a hacer o se van a retirar, en la capital por el tamaño lo veré de manera personal, lo tomaré el tema, pero hoy tenemos muchos perfiles que van a participar.

Las alianzas

Respecto a una posible alianza electoral entre PRI, PAN y PRD, señaló que es muy posible, pero apenas se están construyendo los puentes.

-¿Qué tan viable es en Puebla una alianza cómo se está manejando?-

-Yo creo que va a bien se puede dar, se están haciendo los puentes con todos los partidos políticos.

“Lo que te puedo decir es que a nivel nacional se han venido dando mesas de trabajo, para ir y ver qué tan viable es las candidaturas comunes con el PAN y el PRD”.

“Lo que puedo decir es que muchos estados está dando, pero en otros no, en Puebla vamos todavía dialogando con el PRD y con Compromiso con Puebla, así como con Nueva Alianza.

Refirió que hay un entendimiento sus estatutos priistas que se han reformado, ya permiten que se puede ligar a otro partido político ya sea de izquierda o de derecha.

“Con el pan hay un puente ya vimos una foto del delegado del Comité Ejecutivo Nacional que tendió una plática informal con el PAN”.

“Obviamente no hubo nombres en la mesa, solamente fue el primer acercamiento, lo estamos valorando, estamos terminando de restructurarnos al interior del PRI para tener una propuesta buena e ir a esas mesas, donde tenemos que verificar quienes serán nuestros candidatos”