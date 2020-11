En medio del proceso electoral concurrente 2020-2021, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta exhortó a los actores de todas las fuerzas políticas a no desbordarse y respetar lo que marca la ley electoral, es decir, los tiempos para hacer campaña.

Ante la promoción en redes sociales que realizan, principalmente sus opositores el gobernador dijo que, a diferencia de los gobiernos del PAN y PRI, él se comprometió a realizar un proceso equitativo.

“Ya se está haciendo de manera muy desbordada, solo les recomiendo que no violen la ley y que no utilicen formas de promoción prohibidas por la ley, yo me comprometí a que este proceso tenía que ser un proceso equitativo y vamos a cumplirlo, todos tenemos que cumplirlo y quien aspire y no pueda por estar sujeto a un proceso tienen derecho a equivocarse, no opinaré en contra de nadie en cuanto a sus aspiraciones políticas”, dijo el mandatario local.

El gobernador, dijo que desde su gobierno no ejercerá presión mucho menos al partido político del cual emana, Morena, como en su momento los ex gobernadores del PAN y del PRI lo hicieron con los militantes de sus partidos.

“En el gobierno tenemos análisis, mientras no trasgredan a la ley no amenazamos como hacían antes, no presionamos a nadie, no hacemos intento de manipulación dentro del partido como fue el estilo de gobiernos anteriores, así fue con el señor Gali y Moreno Valle, Mario Marín. No vamos nosotros a proveer a ningún partido político y desde luego estaremos a favor de la aplicación de la ley”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que con las recientes reformas electorales se garantiza un proceso equitativo y reiteró que su gobierno, a diferencia de otras administraciones no utilizará el aparato gubernamental para coaccionar el voto.