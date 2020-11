Z, terror y suspenso en 83 minutos. Beth se siente atrapada por su condición de madre cuidando a los demás antes de hacerlo por sí misma. Un buen día, su hijo trae un amigo imaginario a la casa; sin embargo ella no lo toma en cuenta. Incluso cuando las cosas comienzan a salir mal, ya que el nuevo amigo no es del todo bueno. A medida que Josh va cambiando a causa de sus nuevos hábitos de juego, Beth se ve obligada a tomar medidas ignorando el consejo de su esposo Kevin, ella droga a Josh, con lo que le ayuda a su problema, ahora Josh ya no ve a Z pero Beth sí y Z quiere ser su amigo. Actúan Sean Rogerson, Stephen McHattie, Jett Klyne, Keegan Connor Tracy, Sara Canning. Dirige Brandon Christensen.

Tenet, acción y ficción en 151 minutos. Película épica de acción, que evoluciona del mundo del espionaje internacional. Con la dirección de Christopher Nolan, quien también escribe el guion, la producción cuenta con una mezcla interesante de Imax con película de 70 milímetros para llevar la historia a la pantalla con impresionantes efectos. Actúan Michael Caine, Elizabeth Debicki, John David Washington, Robert Pattinson. La cinta se puede ver en la Sala Imax.

Danyka, drama mexicano de 75 minutos. En un día familiar de playa, un hombre casado de edad mediana es apantallado por la belleza de una adolescente. Surge un coqueteo que lo llevará a cuestionar la vida que lleva. Actúan Lisa Owen, Sasha González, Marco Treviño, Demián Bichir. Dirige Michael Rowe.

Supervillanos, animación en 82 minutos. La producción canadiense lleva a un mundo de supervillanos, planes malvados y dominación global, donde alguien tiene que sacar la basura. Pero lo diferente es que estos son supervillanos de tercera clase. Cuando un nuevo recluta de rostro fresco se une a la Unión del Mal, es asignado a un variopinto equipo de obreros liderados por Hank. Pero cuando el chico roba accidentalmente el arma definitiva del supervillano, Hank debe romper su código para salvar al chico del que se hizo amigo, incluso si eso significa convertirse en lo único que siempre ha evitado ser un héroe. Dirige Adam Wood.

El día del fin del mundo, acción y thriller en 120 minutos. Cuando el mundo se enfrenta a la lluvia de meteoritos más grande de la historia que aniquilará todo rastro de vida, los gobiernos del mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Jeff y su familia, emprenderán un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más imponentes peligros de la naturaleza, lo que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras encuentran la forma de sobrevivir. Actúan Gerard Butler, Scott Glenn, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd. Dirige Ric Roman Waugh, la cinta se puede ver en la Sala 4DX.

Los nuevos mutantes, acción y suspenso en 94 minutos. Ambientada en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes se encuentran internados para su observación psiquiátrica. Tras una serie de hechos extraños, se pondrán a prueba sus nuevas habilidades como mutantes y sus amistades, mientras luchan por salir de allí con vida. Actúan Anya Taylor-Joy, Alice Braga, Charlie Heaton, Maisie Williams. Dirige Josh Boone.

El baile de los 41, drama de 97 minutos con clasificación “C”. Basada en hechos reales, a finales del siglo XIX, Ignacio de la Torre se casa con la hija del presidente de México, Porfirio Díaz. Pero Ignacio lleva una doble vida, es miembro de una sociedad clandestina mientras asciende en el tradicional mundo de la política. El delicado balance se sostiene hasta que conoce a Evaristo, el miembro 42 de la sociedad. Los secretos salen a la luz y todo culmina en una escandalosa redada policial en una de sus fiestas conocida como el baile de los 41. Actúan Alfonso Herrera, Emiliano Zurita Bach, Mabel Cadena. Dirige David Pablos.

Las Brujas, fantasía en 104 minutos. Ahora en esta nueva versión, la trama sigue a un niño huérfano quien, a finales de 1967, llega a vivir con su abuela en Demópolis, un pueblo en la zona rural de Alabama, Estados Unidos. Después de encontrarse con unas brujas engañosamente encantadoras, pero diabólicas, la abuela logra llevarse a su nieto a un hotel de lujo en la playa. Lamentablemente, tienen el mal tino de llegar en el momento preciso en el que la Gran Bruja ha reunido a todas sus colegas del mundo disfrazadas para completar sus planes retorcidos. Actúan Octavia Spencer, Codie-Lei Eastick, Anne Hathaway, Stanley Tucci. Dirige Robert Zemeckis.

Nuevo Orden, drama de 86 minutos. La desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México, hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales. Detrás de este Nuevo Orden implementado por políticos y militares, las emociones que motivaron la rebelión serán completamente censuradas. Actúan Mónica Del Carmen, Naian González Norvind, Diego Boneta, Dario Yazbek Bernal. Dirige Michel Franco.

Venganza Implacable, acción en 99 minutos. Tom Carter (Liam Neeson) es un ladrón de bancos, quien conoce al amor de su vida, Annie (Kate Walsh). Cuando él decide entregarse y llevar una vida honrada, el caso cae en manos de un agente corrupto del FBI y todo se vuelve mucho más peligroso y difícil. Tom se ve obligado a utilizar sus artimañas para limpiar su nombre. Dirige Mark Williams.