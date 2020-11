Diversos artefactos antiguos han sido localizados por investigadores en un descongelamiento de Noruega, entre los que se encuentran diversas flechas y un zapato, que datan de entre el 4100 a. C. y el 1300 d.C. según una publicación del sitio Secrets Of The Ice.

En 2006, el arqueólogo Reidar Marstein encontró un zapato en la zona, el parche de hielo de Langfonne, en las montañas de Jotunheimen. Aunque se pensó que la pieza correspondía a la época vikinga, una prueba de radiocarbono indicó que tenía 3300 años, de la Edad del Bronce Temprana por lo que las búsquedas se intensificaron entre 2014 y 2016.

Además, fueron halladas 68 flechas, algunas con puntas de flecha todavía unidas, prendas textiles y huesos de reno, lo que supone una cifra récord de piezas parciales y completas encontradas en un yacimiento congelado. Según la datación por radiocarbono, las flechas más antiguas datan de alrededor del 4100 a. C. y la más reciente, del 1300 d. C.

Los parches o manchones son depósitos fijos de nieve y hielo que proporcionan información sobre cómo vivían y cazaban los antiguos habitantes de esas zonas y dejan datos de la extensión del hielo en diferentes periodos de tiempo. "La idea era que el hielo es como una máquina del tiempo. Todo lo que aterriza en él permanece allí y está protegido", explica Lars Pilø, coautor del estudio

Sin embargo, un análisis más detenido de las flechas reveló que el hielo se derritió y se volvió a congelar varias veces a lo largo de los milenios, desplazando las flechas desde sus ubicaciones originales. Además, eso provocó que los objetos más antiguos no se conservaran tan bien como los más 'nuevos'.

Las flechas neolíticas estaban rotas y desgastadas, lo que sugiere que estuvieron expuestas a elementos como el sol, el agua y el viento en varias ocasiones, mientras que las flechas del siglo XIV "parecían haber sido disparadas ayer", comentó Pilø.

Con información de Clarín.