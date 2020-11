El piloto Romain Grosjean, del equipo norteamericano Haas, sufrió un fuerte accidente durante la vuelta de arranque del Gran Premio de Bahréin, resultando con leves lesiones y quemaduras en manos y pies.

El francés, quien arrancó penúltimo, trataba de avanzar lugares tras la primera curva cuando registró un toque con una de las llantas delanteras del auto de Daniil Kvyat (Alfa Tauri), siendo proyectado hacia la barrera de contención.

El Haas se partió en dos al atravesar la valla y comenzó a incendiarse, mientras la carrera fue detenida. A pesar del aparatoso accidente, Grosjean logró salir por su propio pie del vehículo en llamas, siendo auxiliado por personal de emergencia.

