Durante la misa de este domingo en Catedral, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, volvió a dar su punto de vista en torno a la interrupción del embarazo y su posible análisis para enero de 2021.

El Monseñor aseguró que "Dios es quien decide" sobre el destino de cada vida, por lo que nadie debe atentar contra ellas.

Durante el encendido de la primera vela de la corona de adviento, el arzobispo de Puebla reiteró la importancia de no permitir más muerte ni violencia.

“No más dolor al dolor, no más sufrimiento, no más muerte a la muerte y tenemos que cuidar nuestra salud, la vida y tenemos que cuidar la vida de los demás, queremos el respeto a la vida desde el principio de su concepción hasta la muerte natural”.

Esta no es la primera vez que el líder de la Grey católica en la entidad emite alguna opinión sobre el aborto.

Por otro lado, Víctor Sánchez Espinosa también exhortó a los poblanos a celebrar a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre desde casa o en su caso, desde alguna parroquias y con ello, evitar asistir a peregrinaciones a la Basílica y reducir las posibilidades de contagiarse por Coronavirus.

“Los hemos invitado a que no peregrinen, para evitar los contagios. Que no vayamos a los santuarios, a que no vayamos a México, la Basílica allá en el Tepeyac estará cerrada esos días”.

Finalmente, Sánchez Espinosa, pidió a los fieles no dejar de orar para que pronto termine la pandemia de coronavirus y se encuentre un medicamento contra el Covid-19.