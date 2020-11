Al término de un evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Playas de Rosarito, una mujer que se manifestaba por la falta de medicamentos contra el cáncer, dio una cachetada a un integrante de la ayudantía de la Presidencia.

Un video muestra cómo la manifestante que sujetaba una manta, se colocó frente al vehículo donde viajaba el presidente, mientras, personal de Presidencia intentan hacerla a un lado.

En respuesta, la mujer propinó una cachetada a un hombre, mientras le gritó “No me agarres, no me agarres”, posteriormente dos personas más intentan hacerla a un lado, sin embargo, la mujer logra llegar al asiento de López Obrador.

“Frénate, por favor. Nuestros familiares están muriendo, ya no tenemos (quimioterapias) para el lunes. ¿Cuál es la solución? Queremos medicamentos”, exclamaba la mujer identificada como Iraís García.

En Rosarito, Baja California, la manifestante Iraís García exige a @lopezobrador_ medicamentos para enfermos con cáncer; dio una cachetada a integrante de la Ayudantía cuando trataba de retirarla del paso de la camioneta del presidente #Video: Pedro Villa y Caña pic.twitter.com/Y7jzjkEFvq — El Universal (@El_Universal_Mx) November 29, 2020

Más tarde, la mujer platicó con la prensa local y señaló que en respuesta, el gobierno federal le respondió que alguien se pondría en contacto para atender su caso, pues aseguró que no dejará a su abuela morir y por ello protestaba.

“Supuestamente me escuchó, pero siempre me dice lo mismo. Es una vergüenza; que hablará con quién sabe quién, es una vergüenza que te quieran quitar”.