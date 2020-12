El gobernador, Miguel Barbosa, contextualizó que la izquierda trabaja por erradicar la desigualdad, la corrupción, por acabar con el abuso y con la impunidad, para que la sociedad pueda tener mejores condiciones de vida, por lo que hay una idea equivocada de que la izquierda se enfoca en temas del aborto; refirió que será exclusivamente el Congreso del Estado el que aborde este tema, en el que no caben presiones y mucho menos de tipo político-electorales.

La intromisión de funcionarias del Ayuntamiento de Puebla en las protestas a favor del aborto, entre ellas la secretaria particular de René Sánchez Galindo, Estefany Lucero Mosqueda, solo es reflejo de que el tema está totalmente politizado y de que hay un descuido de las actividades laborales para abonar a provocar una imagen equivoca de los temas de izquierda, “ser parte de un gobierno no es una aventura", dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que “a la vista está, no es que estén descubriendo el hilo negro, está totalmente politizado porque hay la intención de provocar una imagen de ser las personas que encabecen los grandes temas de la izquierda según se ha dicho. No la izquierda es otra cosa, es en contra de la desigualdad, estar en contra de la justicia, de la corrupción, del abuso, buscar una sociedad en la que todos podamos estar mejor, esa es la izquierda hoy, no confundamos las cosas, que el Congreso defina sus propios tiempos, que dialogue”, dijo.

En su experiencia, abundó el gobernador y ex Senador de la República, nunca se ha visto que una legislatura tenga que reformar o crear una ley y en cierto sentido a base de condicionamientos, por lo que es el Poder Legislativo el único facultado para marcar su propia agenda legislativa.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal consideró que en este momento hay cosas mucho mayor importantes que abordar “tenemos muchos problemas en la sociedad y debemos enfocarnos a su solución, no pueden estar ocurriendo los hechos que se están dando ya, funcionarios municipales participando de la toma de la sede del Congreso, funcionarios, servidoras públicas”, dijo.

Convoca abrir el debate

En este contexto, ante las protestas de grupos de conservadores y de feministas, con respecto a las propuestas de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud en el Estado, el gobernador, refirió que en todo caso se debe abrir un debate con respecto al tema.

“No puede haber un condicionamiento de esa manera a un Congreso que se entienda eso, para poder encausar ese planteamiento que hace un grupo, un movimiento de siete, ocho o diez, 20 personas en el sentido de que despenalice el aborto, porque del otro lado también hay otro planteamiento, nos habla de un escenario de debate, no de confrontación, si el debate no se sabe encausar se vuelve confrontación que es lo que se está llevando en la toma del Congreso del estado”, dijo.

El gobernador defendió que la presencia de las mujeres, elementos de Seguridad Pública Estatal, fueron a petición del Congreso del Estado solo para resguardar el recinto, más no para reprimir a nadie, pues los movimientos deben expresarse libremente llamó a la mesura a quienes afirman que hay represión porque no es así.