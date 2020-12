El gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que “a gritos y sombrerazos”, no se ganan elecciones y recordó que Andrés Manuel López Obrador, quien hizo ganar a presidentes municipales y diputados locales en 2018, ya no estará en la boleta electoral, por ello es que quienes intenten reelegirse deben dar resultados, más no armar movimientos y politizar temas.

Ante el mensaje de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, quien apoyaría la reelección de Claudia Rivera Vivanco, el mandatario local refirió que “a gritos, sombrerazos y proclamas no se gana una elección, ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador acompañando esta elección y si se cometen errores podemos recibir un enorme rechazo de la gente, cuidado con eso”, puntualizó.

Sin embargo, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal coincidió con la secretaria general de Morena de que ninguna protesta debe reprimirse, como no se está haciendo con la que ocurre en el Congreso del Estado.

Compañero Diputado Gabriel @Biestro, garanticemos la libertad de expresión y manifestación a las mujeres que se encuentran dentro del Congreso de Puebla.



Diálogo y respeto son básicos en la representación popular que caracteriza a nuestro movimiento. https://t.co/YLYeJpJaXJ — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) November 30, 2020

“La secretaria general de Morena lo que dijo en su tuit fue que se garantizará la libertad de expresión de las feministas, estoy de acuerdo con ella, lo demás es un asunto que corresponde a procedimientos para definir quién será el candidato o candidata de Morena en el proceso electoral de elección a la Presidencia Municipal”, dijo.

Finalmente, el gobernador reiteró que quienes quieran reelegirse primero “hay que preocuparse por las condiciones de competencia y si están haciendo bien las cosas para competir y ganar”, finalizó.