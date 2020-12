La industria cinematográfica en México y en el mundo vive momentos complicados y enfrenta grandes retos por la pandemia de COVID-19.

Ante el aumento de casos de coronavirus en el país y en otras partes del mundo con en Europa, las salas de cine han cerrado o limitado su capacidad, con el fin de evitar mayores contagios en el mundo.

Ante dicho escenario, la Asociación Nacional de Propietarios de Cines en Estados Unidos dio a conocer que para enero, el 89 por ciento de pequeñas y medianas salas podrían declararse en quiebra si no hay un control eficiente de la pandemia.

Además, las grandes producciones de las empresas cinematográficas han visto cambios en sus entrenos. La versión con actores reales de “Mulán” en varias regiones fue estrenada en la plataforma Disney Plus, y en China estuvo en algunas pantallas.

Sin embargo, el estreno no fue gratis, pues además de la suscripción, las personas debían pagar 30 dólares por rentarla, no tuvo el éxito esperado, ya que no alcanzó las 12.5 millones de rentas para recuperar su presupuesto de 200 millones de dólares.

Durante este año, más de 75 cintas cambiaron su fecha de estreno. De ellos, 30 han sido postergadas para 2021, mientras que seis se estrenarán hasta el 2022.

Por ejemplo, “No time to die”, la nueva cinta de James Bond, genera al menos un millón de dólares de intereses al mes a su productora MGM, ya que aún no ha sido estrenada al público.

Esto genera problemas a las empresas que administran las salas de cine, ya que sólo los grandes éxitos de taquilla “inspiran a la gente a salir al cine”, declaró al medio “Variety” Paul Dergarabedian, analista de medios senior de la firma Comscore.

Cabe recordar que por ello, otras producciones han sido estrenadas directamente en servicios de streaming.

La nueva versión de “Las Brujas”, estelarizada por Anne Hathaway se estrenó de forma limitada en algunas salas, donde estuvieran abiertas.

El mismo servicio de contenido bajo demanda recientemente anunció que contará con el estreno de la cinta “Wonder Woman 1984”, la cual también será estrenada en algunos cines este próximo 25 de diciembre.