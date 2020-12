Al menos mil 449 poblanas se han practicado un aborto en la Ciudad de México, desde abril del 2007 a septiembre de este año de las 229 mil 293 mujeres que lo han hecho desde que es legal en la capital del país.

En Puebla estos días se ha agudizado la discusión por la legalización que ha generado la toma del edificio del Congreso estatal por feministas que exigen la aprobación.

Pero también existe un grupo que exige se siga prohibiendo y penalizando la práctica, lo que ha generado la polarización de estos grupos sociales.

El precio de un aborto quirúrgico legal en la Ciudad de México, puede variar dependiendo de la semana de gestación en la que se encuentre la mujer y el tipo de anestesia utilizada, pero se suele situar entre 2 mil 800 y 6 mil pesos aproximadamente.

En este año, hasta el 30 de septiembre 61 poblanas han acudido a las clínicas de la capital del país a abortar, cifra mucho menor a la del 2019, cuando 151 mujeres se hicieron un aborto, según el más reciente reporte del reporte del Sistema de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del gobierno de la CDMX.

De este modo la entidad poblana es considerada como el tercer estado con más abortos, cuya práctica sigue siendo ilegal, solo por debajo de la capital del país y estado de México.

Hay 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva que brindan el servicio de ILE en la Ciudad de México de manera legal, segura, confidencial y gratuita.

La página de internet Abortar-México señala que el tratamiento con pastillas es muy efectivo, con tasas de éxito hasta de un 96%.

Costos

El artículo 342 estipula que la madre que aborte en Puebla tendrá una sentencia de seis meses en prisión mientras ocurran las tres circunstancias siguientes: Que no tenga mala fama.

Desde 2009 cada tres procesos por aborto que llegaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dos llegaron a una sentencia condenatoria y ni una sola mujer fue absuelta.

Hasta 2019, once mujeres han sido sentenciadas por abortar en Puebla de entre 28 procesos radicados, por lo que quedan pendientes de sentencia aún 13 casos por resolver.

Una mujer puede comprar pastillas para abortar en Puebla llamando a las clínicas ILE de CDMX, las que son clínicas autorizadas.

Según la página de internet Abortar-México, en cuanto a los costos, estos varían dependiendo de la clínica y los servicios que se elijan, por ejemplo, incluyen consulta de valoración, pruebas antes y después del procedimiento; medicamentos para el procedimiento y acompañamiento y asesoría durante todo el procedimiento.

Existen algunas clínicas con opciones más económicas, como el envío de pastillas a domicilio, que ronda entre los mil 600 pesos, pero el servicio no incluye consulta de valoración, ni las pruebas pre y post.

El aborto quirúrgico requiere mayor atención médica y una estancia más prolongada en la clínica, por lo que su costo suele ser un poco más alto.

Un aborto quirúrgico con analgésicos orales tiene un costo de unos mil 200, mientras que un aborto quirúrgico con sedación profunda puede rondar los 4 mil 500 pesos.

Los precios también varían dependiendo de las semanas de gestación, la clínica y los servicios que se soliciten, según informan.

Recomiendan que si llegas de Puebla, las clínicas más cercanas son las que están cerca de la central de autobuses Tapo, por lo que se puede contactar con las mismas y agendar cita para ir y volver a la entidad poblana el mismo día.

“Si te preocupa no conocer la ciudad, puedes estar tranquila, algunas clínicas ofrecen servicio de transporte desde la central de autobuses o aeropuerto, así como alimentos u hospedaje en caso de que lo requieras”.

La ayuda

“Si vives en Puebla y necesitas acudir a una clínica Legal y Segura en Promédica Mujer podemos ayudarte en tu decisión”, señala un slogan en internet.

"No estás sola, no te asustes, estamos contigo y te ayudaremos", continúa la publicidad que te ofrece el apoyo con paquetes especiales mediante la ILE por ser un paciente de provincia.

Señala a las posibles pacientes que acuden de diferentes partes del interior de la república, que en la CDMX la ILE es legal desde abril de 2007.

“Cualquier mujer puede venir a nuestra clínica para interrumpir su embarazo aunque no resida en el DF”.

“¿Necesitas interrumpir un embarazo? ¿Quieres saber cuánto cuesta un aborto en Puebla? ¿Buscas opciones?” son parte de las preguntas que realizan

Además, recomiendan que no deben de confiar en clínicas clandestinas para abortar en Puebla. “Aunque no exista legalización del aborto, cuentas con opciones para abortar en forma segura y legal”.

Resaltan que en Puebla, el aborto es considerado un delito salvo en los siguientes supuestos, motivo por el que no hay clínicas para interrupción de embarazo en Puebla: