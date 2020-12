El Museo UPAEP comenzó el ciclo de actividades con la semana de las “Personas con Discapacidad” a celebrarse del 1 al 4 de diciembre de manera virtual y que las personas podrán contactar a través de la cuenta de facebook live upaepmuseo.

Una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física, mental o sensorial para realizar actividades para caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir y escuchar, entre muchas otras.

"Como sociedad no se han creado las bases para una vejez digna y en pleno siglo XXI las personas con discapacidad tienen serias dificultades para ejercer sus derechos como cualquier persona", afirmó Evelin Flores Rueda, directora del Museo UPAEP.

"De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad en alguna de sus formas", manifestó Evelin Flores.

Flores explicó que hablar de discapacidad es un tema prioritario no sólo para México sino para todo el mundo y por ello, la importancia de declarar el 3 de diciembre como el día internacional de las personas con discapacidad hecha por la ONU en el año de 1992, con el propósito de promover los derechos y el bienestar de las personas que presentan estas dificultades.

Flores Rueda externó que de acuerdo a datos del INEGI (2012) señala que el 31.5% de hogares en México, es decir, 6.1 millones de hogares vive al menos con alguna persona que tiene alguna discapacidad, -19 de cada 100 personas tienen algún tipo de invalidez- y en el 78% de ellos, hay una persona con discapacidad, con 18% dos personas y un 3% tiene tres o más personas con discapacidad.

Agregó que con datos del INEGI del 2016 en México las principales causas de la discapacidad son las enfermedades con un 41%; edad avanzada con un 33%, en nacimiento un 11%, los accidentes con un 9% y la violencia en un 0.6%.

Con respecto a la distribución de la discapacidad por género las mujeres reportan porcentajes más altos en discapacidad por edad avanzada con un 36% y enfermedad con 44%; mientras que en el caso de los hombres, por accidentes un 12% y por nacimiento 13%, compartió la historiadora del Museo de la UPAEP.

Indicó que las dificultades para caminar son el tipo de discapacidad más frecuente con un 64%, seguida de las dificultades para ver, incluso con los lentes puestos en un 78%, aprender, recordar o concentrarse un 39%; escuchar incluso con aparato auditivo 34%; mover o usar los brazos o manos 33%; bañarse, vestirse o comer 24%; problemas emocionales o mentales con un 20% y finalmente, hablar o comunicarse 18%.

Apuntó que con base en los datos de la Encuesta nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en Puebla hay más de 359 mil que tienen alguna discapacidad, es decir, 5.6% de los más de 6 millones de habitantes que tiene el estado de Puebla.

Con respecto a la discapacidad por edad avanzada en el estado de Puebla y de acuerdo a datos del INEGI 2016, es del 33%, un número muy alto que nos tiene que poner en alerta, ya que los adultos mayores mexicanos pasaron del 6.2% del total de la población que se tenía en el 2010 al 7.2% para el año 2015 y se estima que en las siguientes tres décadas la población tenderá a envejecer y las tasas de discapacidad en este rubro, seguirán creciendo.

Advirtió que como sociedad no se han creado las bases para una vejez digna. Y sabemos que en pleno siglo XXI las personas con discapacidad tienen serias dificultades para ejercer sus derechos como cualquier persona, debido a que no terminamos de entender que la discapacidad no es verdaderamente un problema, el gran problema es la manera en que entendemos la discapacidad o que la dejamos entender.

Subrayó que las personas con discapacidad se enfrentan a la peor de las discapacidades, “a la ceguera de un mundo o una gran sociedad que los ha ignorado siempre”.

Evelin Flores invitó a la sociedad a generar mejores contextos de interacción, de convivencia en la familia, en la sociedad y siendo más empáticos con las personas con discapacidad, tratarlos con respeto y dignidad e igualdad de oportunidades y generar una cultura de inclusión.

Asimismo, recordó que el Museo UPAEP desde hace varios años se han generado diferentes programas como “Juego y Aprendo” que se creó en el 2014 para jóvenes y niños con discapacidad; así como el curso de “Arte y Braille”; Concurso estatal de Piñatas que se trabaja de manera coordinada con la Dirección de Educación Especial de la SEP; otro programa es el de “Museo Hospitalario” para los niños con cáncer y el programa “Evocarte” que está dirigido a los adultos mayores.

En su intervención, Susana de la Torre Reyes, psicóloga y directora de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, enfatizó que a través de los años, se han hecho modificaciones a la ley con el propósito de resguardar los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, lamentó que la sociedad siga siendo sorda y ciega a las necesidades de estas personas y ha dejado de lado sus derechos inalienables como son tener salud, recibir una educación e integrarse a la vida laboral y ser funcionales.

Dijo que desde la educación, la Dirección de Educación Especial de la SEP, atiende a más de 17 mil alumnos con diferentes discapacidades en todo el estado, en donde estas personas reciben la atención específica psicopedagógica, social y emocional, para que los niños desde que entran a la escuela puedan recibir la estimulación conveniente para desarrollar sus habilidades.

De la Torre Reyes apuntó que sensibilizando a los padres de familia, especialistas y niños podrá mejorarse la inclusión de estas personas que tienen alguna discapacidad; porque solo de esta forma se contribuirá para establecer un lugar justo y equitativo para este segmento de la población.

Por último, Itzel Alva Juárez, coordinadora de Difusión del Museo UPAEP recordó que las personas pueden participar en las diferentes actividades que se llevarán a cabo del 1 al 4 de diciembre para recordar la Semana de las Personas con Discapacidad y que se transmitirán a través de la página de facebook live de este recinto de cultura.

En la conferencia de prensa se contó con la participación de Evelin Flores Rueda, directora del Museo UPAEP; de Susana de la Torres Reyes, directora de Educación Especial de la SEP; de Adriana Rendón, Intérprete de Lengua de Señas Mexicana, quien llevó a cabo la interpretación de la conferencia de prensa para las personas sordas y de Itzel Alva Juárez, coordinadora de difusión del Museo UPAEP.