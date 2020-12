Ante la cercanía de las fiestas de Navidad y Año Nuevo en plena pandemia de coronavirus, el experto en Salud Pública de Harvard, Elvis García comentó en una entrevista con Cadena Ser que evitar las fiestas en el último tramo de 2020 podrían evitar un aumento considerable de contagios por Covid-19.

En dicha entrevista, el experto español afirmó que “las mascarillas o cubrebocas no son un sustituto del distanciamiento social”.

El experto de Harvard consideró importante tomar medidas fuertes tras la serie de aglomeraciones registradas en diversas ciudades de España.

La opinión de García se suma a la de otros expertos que temen que la época de Navidad y Año Nuevo detone una nueva propagación masiva del Covid-19 en el mundo.

El doctor indicó que al estar al aire libre, las probabilidades de contagiarse de coronavirus son mucho menores en comparación de los espacios cerrados donde la gente entra y sale si hay evidencia de contagio.

Finalmente, el médico se mostró un poco preocupado ante las consecuencias que podrían generar las reuniones familiares en las últimas dos semanas de 2020.

“Vamos de cabeza a cometer el mismo error que en primavera, no entiendo el tema de los números, lo de seis personas, diez personas, se está dejando de lado la educación social, que trate de convencer a la gente que no lo haga. Si eso no funciona, lo que hay que hacer es prohibir que la gente haga fiestas”.