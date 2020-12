El gobernador, Miguel Barbosa, promueve el diálogo político entre gobernadores emanados de la coalición “Juntos Haremos Historia” y con ello fijar una posición clara con respecto a las políticas públicas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de esta forma impedir que un grupo de diez gobernadores marquen la agenda nacional.

Al respaldar el gobierno de López Obrador, el mandatario local informó que ya comenzaron las reuniones, la primera de ellas fue con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, con quien se reunió el martes para abordar temas diversos, desde la política pública nacional hasta temas de seguridad entre ambas demarcaciones colindantes.

“Hay que hacer muchas cosas, tiene que hacer dialogo político entre gobernadores y lo voy a promover, voy a promover el diálogo político entre gobernadores y tenemos que hacer un diálogo entre gobernadores del Sur, sureste para hacer cosas, no esta relación con los poderes públicos federales, una sana relación y todo lo que implique el mejoramiento de las condiciones de la vida pública de nuestros ciudadanos, mujeres y hombres en estos estados”, dijo.

El mandatario local se pronunció por que haya mucha más comunicación entre los mandatarios locales y de esta forma impedir que un grupo de diez mandatarios opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador marquen una agenda, que solo intenta atacar.

El mandatario local refirió que los diez mandatarios opositores al gobierno de López Obrador son los más reprobados en sus administraciones, por lo que el Presidente tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, por ello es que es aprobado en las evaluaciones que se han aplicado.

“Tenemos que estar reuniéndonos para hacer valoraciones políticas nacionales, yo si me pronuncio porque tengamos mucho más comunicaciones entre gobernadores y de entrada los seis gobernadores que somos de origen de Morena y que tienen posiciones comunes, no dejar que la agenda la ocupen los protestantes que quieren pasar frente a la opinión nacional como los promotores de una transformación cuando muchos de ellos están a punto de terminar y son mal evaluados”, puntualizó el mandatario poblano.

Covid-19 frenó desvió agenda entre mandatarios

En este contexto, el gobernador reconoció que la pandemia del Covid-19 desvió diversos acuerdos que se tomaron entre gobernadores, pues cada uno en sus demarcaciones primero asumió la pandemia como un asunto de urgencia y de prioridad; sin embargo, señaló que en cada demarcación se continúa trabajando para fortalecer la seguridad.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal sostuvo que “el Covid-19 nos paró esa ruta, si tendremos la obligación inclusive de poder reunirnos con gobernadores porque créanme que el escenario político nos obliga a ello”.

Señaló que temas como el Covid-19, la seguridad, los temas nacionales son asuntos que deben abordarse entre los mandatarios locales, para que no solo un grupo intente marcar agenda “tal parece que quieren arrebatar la agenda nacional y la gente no les responde a su vez, que midan la simpatía que Andrés Manuel tiene en sus estados, esos diez y la que tienen ellos y se van a encontrar con la dolorosa noticia que mientras Andrés Manuel tiene un alto reconocimiento en sus estados, ellos no lo tienen”, dijo.

Sentadas las bases de la Cuarta Transformación

Al pasar dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador, Miguel Barbosa, respaldó las acciones que encabeza el mandatario federal, quien tiene clara la ruta de la transformación de México.

Respaldó las reformas legales y las políticas públicas que está desarrollando, las que tienen propósitos identificados “ya están sentadas las bases para la Cuarta Transformación, cuáles son los principales puntos de una ruta muy clara del combate a la corrupción, el combate a la delincuencia que es muy difícil, tiene que haber una estrategia nacional en materia de seguridad pública, la llegada de la nueva titular se tendrá que dar en ese sentido, tiene que haber los polos de desarrollo en el país”, sostuvo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal no solo respaldó las políticas públicas del mandatario federal, también afirmó que el país es un ejemplo en la lucha al combate al Covid-19, pues aunque hay grupos políticos quienes intentan violar garantías de los ciudadanos, se han asumido políticas responsables.

“El combate al Covid-19 en un país de 130 millones de habitantes ha sido exitoso porque mantenemos una condición de paz, entre la sociedad, porque si estuviera la condición de aso como lo dicen los críticos (…) estuviera la gente arremolinada protestando, toda la gente en el país ha tenido atención médica, estamos en un proceso muy difícil de recuperación económica, seguimos en una crisis de salud y mucho depende del comportamiento social, los radicales conservadores quisieran que el gobierno estableciera mecanismos que son institucionales, como sería el confinamiento obligado que sería violatorio de garantías”, dijo, de esta forma aplaudió las acciones del Gobierno Federal.