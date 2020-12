El gobierno del estado de Puebla no ha “echado tierra” sobre las denuncias que organizaciones de migrantes han presentado contra María Ixelt Romero Morales, directora del Instituto Poblano de Asistencia para el Migrante (IPAM), sino que las está investigando, pero la administración no actuará por presiones, aclaró el gobernador Miguel Barbosa.

A pregunta de una reportera, en su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario poblano se refirió a la petición que han expresado varios migrantes para que la funcionaria sea destituida y aseguró que el caso se está revisando.

La actual y la pasada semanas, varias organizaciones demandaron la destitución de Romero Morales, a quien acusaron de ser “insensible” a las causas de los migrantes poblanos y sus familias.

Luego de que este martes un grupo de personas se manifestara en el mismo sentido en el Centro Integral de Servicios (CIS), Miguel Barbosa se pronunció al respecto.

“Estamos nosotros investigando y no voy a tomar decisiones por presiones. Pues los migrantes que están en el CIS yo creo que viven acá. Ese tipo de migrantes también no son muy reales, son de los que algún día estuvieron en Estados Unidos y se siguen declarando migrantes.

“Estamos revisando todas estas denuncias. Nosotros no le echamos tierra a las denuncias, las revisamos, pero el gobierno no actúa por presiones. Ningún poder debe actuar por presiones, debe mantener una conducción legal, ética, moral, pero con firmeza y con claridad para todos. Así deben ser los poderes, no actuar bajo presiones, y mantener las decisiones.

“El poder que la ejerce debe mantener la decisión y no empezar a compartirla, para que todos decidan por el poder”, subrayó en su conferencia matinal de este miércoles